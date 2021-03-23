Для кожного підлітка його кімната – це окрема фортеця, куди нікому немає входу. Саме там вони мріють про щасливе майбутнє, страждають через любовні драми та насолоджуються улюбленою музикою. Як же виглядали кімнати підлітків 30 років тому?

Як і сьогодні, кімнати молодих людей у 80-х були втіленням їх захоплень та бунтівного характеру. Хіба що трохи відрізнявся інтер'єр. Чи не трохи? Пропонуємо переглянути ці фото та зануритись у чарівну атмосферу 80-х років.

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Перше, що впадає в око – це величезна кількість плакатів, якими у ті часи кімнати підлітків були буквально встелені. На стінах і навіть на стелі – усе вказувало на те, від кого зараз фанатіє власник цієї кімнати. А про які захоплення ще могли сказати ці кімнати?

Ці хлопці не просто захоплюються музикою, а й, схоже, створюють її самі

У цих кімнатах плакати майже замість шпалер на стінах

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Кімната виглядає дійсно затишно

Видно, що найбільше підліток тут у захваті від Depeche Mode

А тут хтось не уявляє свого життя без Мадонни й Коли

Та він просто шалений!

Найголовніше – мати завжди у кімнаті дошку для серфінгу

Як у цій кімнаті серед всіх речей поміщались ще й ці хлопці?

Яке щире фото!

Кожному зрозуміло, що справжня пристрасть цього підлітка – мотоцикли

У хлопців просто неймовірні зачіски

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Який стильний молодий чоловік

Очевидно, він полюбляє сорочки в клітинку

А у цих підлітків більші мінімалістичні кімнати, як на той час

Лише погляньте на магнітофон – він просто величезний!

Впевнені, через роки вони з ностальгією дивляться на це фото

Усі фото: Vintage everyday