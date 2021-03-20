Как достичь счастья всего за 7 шагов: рассказывает психолог
В Международный день счастья самое время поговорить о том, как стать по-настоящему счастливым человеком. Это чувство не зависит от состояния или внешности - быть счастливым может каждый. Психолог Наталья Борисова расскажет, что для этого нужно делать.
Источник:Новий канал
Прежде всего следует определить потребности, удовлетворяя которые, вы будете чувствовать себя счастливым. Однако ваше ощущение счастья должно быть и внутреннее, а не полностью зависеть от внешних обстоятельств, считает психолог. Она назвала 7 шагов, как этого достичь.
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Занимайтесь спортом
Это полезно не только для физического, но и для ментального здоровья. Выберите тот вид упражнений, который вам нравится: плавание, бег, тренажерный зал и тому подобное. Занимайтесь хотя бы раз в несколько дней: "А выполняя, не думайте, что трудно, думайте, что благодаря этому вы становитесь здоровее, красивее и сильнее", – советует Наталья Борисова
Не забывайте о физических упражнениях / Фото Unsplash
Занимайтесь полезными делами
Это не значит, что нужно все свое время уделять волонтёрству и не обращать внимания на свои потребности. Если вы видите, что человек рядом нуждается в поддержке или совете – помогите ей. Будьте полезны окружающим – и вы будете чувствовать себя ценным в этом мире. Это действительно усиливает ощущение счастья.
Люди, которые постоянно делают что-то важное, значительно реже бывают несчастливыми по сравнению с теми, кто просто "плывет по течению" и думает только о том, как вдоволь наесться-напиться и удовлетворить какие-то свои меркантильные потребности,
– отмечает психолог
Больше гуляйте
Здоровое тело делает нас счастливее. А регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение, насыщают организм кислородом и эндорфинами. Это поможет вам всегда оставаться в позитивном настроении.
Гуляйте на свежем воздухе / Фото Unsplash
Работайте с удовольствием
Эксперт убеждена, что по-настоящему счастливый человек доволен своей работой. Поэтому важно найти профессию, которая была бы не просто источником дохода, но и наполняла вас энергией.
Не работой единой
Кроме работы, следует также иметь хобби по душе. Ищите такое занятие, чтобы вы получали удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Хобби должно приносить вам только радость и быть приятным отдыхом от работы.
Найдите себе любимое хобби / Фото Unsplash
Держитесь своих людей
Наталья Борисова также напоминает, что большую роль играет наше окружение. Вам должно быть интересно с людьми рядом с вами, а они должны приносить вам положительные эмоции. И вы тоже будете счастливыми, если в ответ будете дарить им свою любовь.
Несмотря на то, что счастливым человек может стать и сам по себе, только за счет своего мировосприятия, ей все равно лучше, когда кто-то есть рядом,
– рассказывает психолог.
Не забывайте о благодарности
Эксперт советует начинать каждое утро с благодарностей себе и другим людям. Хотя бы мысленно вспоминайте о приятных событиях, которые с вами произошли, своих достижениях и победах. Это сразу настроит вас на хорошее настроение.
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