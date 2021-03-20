В Международный день счастья самое время поговорить о том, как стать по-настоящему счастливым человеком. Это чувство не зависит от состояния или внешности - быть счастливым может каждый. Психолог Наталья Борисова расскажет, что для этого нужно делать.

Прежде всего следует определить потребности, удовлетворяя которые, вы будете чувствовать себя счастливым. Однако ваше ощущение счастья должно быть и внутреннее, а не полностью зависеть от внешних обстоятельств, считает психолог. Она назвала 7 шагов, как этого достичь.

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Занимайтесь спортом

Это полезно не только для физического, но и для ментального здоровья. Выберите тот вид упражнений, который вам нравится: плавание, бег, тренажерный зал и тому подобное. Занимайтесь хотя бы раз в несколько дней: "А выполняя, не думайте, что трудно, думайте, что благодаря этому вы становитесь здоровее, красивее и сильнее", – советует Наталья Борисова

Не забывайте о физических упражнениях / Фото Unsplash

Занимайтесь полезными делами

Это не значит, что нужно все свое время уделять волонтёрству и не обращать внимания на свои потребности. Если вы видите, что человек рядом нуждается в поддержке или совете – помогите ей. Будьте полезны окружающим – и вы будете чувствовать себя ценным в этом мире. Это действительно усиливает ощущение счастья.

Люди, которые постоянно делают что-то важное, значительно реже бывают несчастливыми по сравнению с теми, кто просто "плывет по течению" и думает только о том, как вдоволь наесться-напиться и удовлетворить какие-то свои меркантильные потребности,

– отмечает психолог

Больше гуляйте

Здоровое тело делает нас счастливее. А регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение, насыщают организм кислородом и эндорфинами. Это поможет вам всегда оставаться в позитивном настроении.

Гуляйте на свежем воздухе / Фото Unsplash

Работайте с удовольствием

Эксперт убеждена, что по-настоящему счастливый человек доволен своей работой. Поэтому важно найти профессию, которая была бы не просто источником дохода, но и наполняла вас энергией.

Не работой единой

Кроме работы, следует также иметь хобби по душе. Ищите такое занятие, чтобы вы получали удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Хобби должно приносить вам только радость и быть приятным отдыхом от работы.

Найдите себе любимое хобби / Фото Unsplash

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Держитесь своих людей

Наталья Борисова также напоминает, что большую роль играет наше окружение. Вам должно быть интересно с людьми рядом с вами, а они должны приносить вам положительные эмоции. И вы тоже будете счастливыми, если в ответ будете дарить им свою любовь.

Несмотря на то, что счастливым человек может стать и сам по себе, только за счет своего мировосприятия, ей все равно лучше, когда кто-то есть рядом,

– рассказывает психолог.

Не забывайте о благодарности

Эксперт советует начинать каждое утро с благодарностей себе и другим людям. Хотя бы мысленно вспоминайте о приятных событиях, которые с вами произошли, своих достижениях и победах. Это сразу настроит вас на хорошее настроение.