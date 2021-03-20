Як досягти щастя всього за 7 кроків: розповідає психологиня
У Міжнародний день щастя саме час поговорити про те, як стати по-справжньому щасливою людиною. Це відчуття не залежить від статків чи зовнішності - бути щасливим може кожен. Психологиня Наталія Борисова розповість, що для цього потрібно робити.
Джерело:Новий канал
Перш за все варто визначити потреби, задовольняючи які, ви будете почуватись щасливим. Проте ваше відчуття щастя повинне бути й внутрішнє, а не повністю залежати від зовнішніх обставин, вважає психологиня. Вона назвала 7 кроків, як цього досягнути.
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Займайтесь спортом
Це корисно не лише для фізичного, але й для ментального здоров'я. Оберіть той вид вправ, який вам подобається: плавання, біг, тренажерний зал тощо. Займайтесь хоча б раз на кілька днів: "А виконуючи, не думайте, що важко, думайте, що завдяки цьому ви стаєте здоровішими, красивішими та сильнішими", – радить Наталія Борисова
Не забувайте про фізичні вправи / Фото Unsplash
Займайтесь корисними справами
Це не означає, що потрібно увесь свій час приділяти волонтерству і не звертати уваги на свої потреби. Якщо ви бачите, що людина поруч потребує підтримки чи поради – допоможіть їй. Будьте корисні оточуючим – і ви почуватиметесь цінним у цьому світі. Це справді підсилює відчуття щастя.
Люди, які постійно роблять щось важливе, значно рідше бувають нещасливими у порівнянні з тими, хто просто "пливе за течією" і думає лише про те, як вдосталь наїстися-напитися та задовольнити якісь свої меркантильні потреби,
– зазначає психологиня
Більше гуляйте
Здорове тіло робить нас щасливішими. А регулярні прогулянки на свіжому повітрі покращують кровообіг, насичують організм киснем та ендорфінами. Це допоможе вам завжди залишатись у позитивному настрої.
Гуляйте на свіжому повітрі / Фото Unsplash
Працюйте з задоволенням
Експертка переконана, що по-справжньому щаслива людина задоволена своєю роботою. Тому важливо знайти професію, яка б була не просто джерелом доходу, а ще й наповнювала вас енергією.
Не роботою єдиною
Окрім роботи, варто також мати хобі до душі. Шукайте таке заняття, щоб ви отримували задоволення не лише від результату, а й від самого процесу. Хобі повинне приносити вам лише радість і бути приємним відпочинком від роботи.
Знайдіть собі улюблене хобі / Фото Unsplash
Тримайтесь своїх людей
Наталія Борисова також нагадує, що велику роль відіграє наше оточення. Вам повинно бути цікаво з людьми поруч з вами, а вони мають приносити вам позитивні емоції. І ви теж будете щасливими, якщо у відповідь даруватимете їм свою любов.
Попри те, що щасливою людина може стати й сама по собі, лише за рахунок свого світосприйняття, їй все одно краще, коли хтось є поруч,
– розповідає психологиня
Не забувайте про подяки
Експертка радить починати кожен ранок з подяк собі та іншим людям. Хоча б подумки згадуйте про приємні події, які з вами стались, свої досягнення та перемоги. Це відразу налаштує вас на хороший настрій.
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