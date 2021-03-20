У Міжнародний день щастя саме час поговорити про те, як стати по-справжньому щасливою людиною. Це відчуття не залежить від статків чи зовнішності - бути щасливим може кожен. Психологиня Наталія Борисова розповість, що для цього потрібно робити.

Перш за все варто визначити потреби, задовольняючи які, ви будете почуватись щасливим. Проте ваше відчуття щастя повинне бути й внутрішнє, а не повністю залежати від зовнішніх обставин, вважає психологиня. Вона назвала 7 кроків, як цього досягнути.

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Займайтесь спортом

Це корисно не лише для фізичного, але й для ментального здоров'я. Оберіть той вид вправ, який вам подобається: плавання, біг, тренажерний зал тощо. Займайтесь хоча б раз на кілька днів: "А виконуючи, не думайте, що важко, думайте, що завдяки цьому ви стаєте здоровішими, красивішими та сильнішими", – радить Наталія Борисова

Не забувайте про фізичні вправи / Фото Unsplash

Займайтесь корисними справами

Це не означає, що потрібно увесь свій час приділяти волонтерству і не звертати уваги на свої потреби. Якщо ви бачите, що людина поруч потребує підтримки чи поради – допоможіть їй. Будьте корисні оточуючим – і ви почуватиметесь цінним у цьому світі. Це справді підсилює відчуття щастя.

Люди, які постійно роблять щось важливе, значно рідше бувають нещасливими у порівнянні з тими, хто просто "пливе за течією" і думає лише про те, як вдосталь наїстися-напитися та задовольнити якісь свої меркантильні потреби,

– зазначає психологиня

Більше гуляйте

Здорове тіло робить нас щасливішими. А регулярні прогулянки на свіжому повітрі покращують кровообіг, насичують організм киснем та ендорфінами. Це допоможе вам завжди залишатись у позитивному настрої.

Гуляйте на свіжому повітрі / Фото Unsplash

Працюйте з задоволенням

Експертка переконана, що по-справжньому щаслива людина задоволена своєю роботою. Тому важливо знайти професію, яка б була не просто джерелом доходу, а ще й наповнювала вас енергією.

Не роботою єдиною

Окрім роботи, варто також мати хобі до душі. Шукайте таке заняття, щоб ви отримували задоволення не лише від результату, а й від самого процесу. Хобі повинне приносити вам лише радість і бути приємним відпочинком від роботи.

Знайдіть собі улюблене хобі / Фото Unsplash

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Тримайтесь своїх людей

Наталія Борисова також нагадує, що велику роль відіграє наше оточення. Вам повинно бути цікаво з людьми поруч з вами, а вони мають приносити вам позитивні емоції. І ви теж будете щасливими, якщо у відповідь даруватимете їм свою любов.

Попри те, що щасливою людина може стати й сама по собі, лише за рахунок свого світосприйняття, їй все одно краще, коли хтось є поруч,

– розповідає психологиня

Не забувайте про подяки

Експертка радить починати кожен ранок з подяк собі та іншим людям. Хоча б подумки згадуйте про приємні події, які з вами стались, свої досягнення та перемоги. Це відразу налаштує вас на хороший настрій.