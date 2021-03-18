Одна із найважливіших речей, яку ви можете зробити для себе – це, як не дивно, зрозуміти свої бажання, потреби, сильні та слабкі сторони. Значно легше досягати успіху в житті, коли ви розумієте хто ви і чого хочете.

Перед вами – список із 20 питань, відповіді на які однозначно допоможуть покращити власне життя. Спробуйте чесно відповісти на кожен із пунктів.

Цікаво Дівчина не стригла волосся 13 років: як "Рапунцель" виглядає зараз – фото

Не потрібно надзвичайно довго думати над запитаннями: зазвичай перше, що приходить на думку, і є правильною відповіддю

1. Що я вмію робити добре?

2. Що мені дається непогано?

3. Які вміння мені потрібно вдосконалити?

4. Від чого я втомлююся?

5. Що для мене є найважливішим у житті?

Що для вас є найважливішим у житті? / Фото Unsplash

6. Хто мої найближчі люди?

7. Скільки мені потрібно годин для сну?

8. Через що я хвилююся?

9. Що мене заспокоює?

10. Що для мене означає успіх?

Цікаво "Обман століття": красива японська блогерка виявилась 50-річним чоловіком – фото

Що вас заспокоює? / Фото Unsplash

11. Який я працівник?

12. Яким чи якою я хочу виглядати в очах інших людей?

13. Через що я сумую?

14. Що робить мене щасливим?

15. Через що я можу злитися?

Питання, які допоможуть вам пізнати себе / Фото Unsplash

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

16. Якою людиною я хочу бути?

17. Яким другом я хочу бути?

18. Що я думаю про себе?

19. Що я ціную в цьому житті?

20. Чого я боюся?