20 важных вопросов, которые помогут вам лучше понять себя
Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать для себя – это, как ни странно, понять свои желания, потребности, сильные и слабые стороны. Значительно легче добиваться успеха в жизни, когда вы понимаете кто вы и чего хотите.
Перед вами – список из 20 вопросов, ответы на которые однозначно помогут улучшить собственную жизнь. Попробуйте честно ответить на каждый из пунктов.
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Не нужно очень долго думать над вопросами: обычно первое, что приходит на ум, и является правильным ответом.
1. Что я умею делать хорошо?
2. Что мне дается неплохо?
3. Какие умения мне нужно усовершенствовать?
4. От чего я устаю?
5. Что для меня самое важное в этой жизни?
Что для вас есть самым важным в этой жизни? / Фото Unsplash
6. Кто мои близкие люди?
7. Сколько мне нужно часов для сна?
8. Через что я волнуюсь?
9. Что меня успокаивает?
10. Что для меня значит успех?
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Что вам успокаивает? / Фото Unsplash
11. Какой я работник?
12. Каким или какой я хочу выглядеть в глазах других людей?
13. Через что я скучаю?
14. Что делает меня счастливым?
15. Через что я могу злиться?
Вопросы, которые помогут вам лучше узнать себя / Фото Unsplash
16. Каким человеком я хочу быть?
17. Каким другом я хочу быть?
18. Что я думаю о себе?
19. Что я ценю в этой жизни?
20. Чего я боюсь?
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