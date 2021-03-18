Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать для себя – это, как ни странно, понять свои желания, потребности, сильные и слабые стороны. Значительно легче добиваться успеха в жизни, когда вы понимаете кто вы и чего хотите.

Перед вами – список из 20 вопросов, ответы на которые однозначно помогут улучшить собственную жизнь. Попробуйте честно ответить на каждый из пунктов.

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Не нужно очень долго думать над вопросами: обычно первое, что приходит на ум, и является правильным ответом.

1. Что я умею делать хорошо?

2. Что мне дается неплохо?

3. Какие умения мне нужно усовершенствовать?

4. От чего я устаю?

5. Что для меня самое важное в этой жизни?

Что для вас есть самым важным в этой жизни? / Фото Unsplash

6. Кто мои близкие люди?

7. Сколько мне нужно часов для сна?

8. Через что я волнуюсь?

9. Что меня успокаивает?

10. Что для меня значит успех?

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Что вам успокаивает? / Фото Unsplash

11. Какой я работник?

12. Каким или какой я хочу выглядеть в глазах других людей?

13. Через что я скучаю?

14. Что делает меня счастливым?

15. Через что я могу злиться?

Вопросы, которые помогут вам лучше узнать себя / Фото Unsplash

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16. Каким человеком я хочу быть?

17. Каким другом я хочу быть?

18. Что я думаю о себе?

19. Что я ценю в этой жизни?

20. Чего я боюсь?