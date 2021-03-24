Не потрібно сидіти і чекати, поки щастя постукає у ваші двері. Так воно може до вас і не завітати... Тому пора діяти: ось 4 способи, які допоможуть почувати себе щасливо кожного дня.

Ці поради налаштують вас на хвилю позитиву і допоможуть глянути на все під трішки іншим кутом. А найголовніше: їх дуже легко запровадити у власне життя.

Цікаво Як досягти щастя всього за 7 кроків: розповідає психологиня

Не зациклюйтеся на "поразках"

Ще нікому не вдалося прожити успішне життя без неприємних поразок. Їх просто не оминути – ви маєте це зрозуміти. Тому не варто зациклюватися на негативі: він породжує погані думки, невпевненість та зайву тривожність. Де тут місце для щастя?

Усі труднощі, невдачі та перепони варто сприймати, як важливі уроки, які роблять вас сильнішими. За добре усвідомленою "поразкою" зазвичай йде серйозна "перемога".

Не зациклюйтеся на "поразках" / Фото Unsplash

Даруйте іншим людям позитив

На думку вчених, варто регулярно ділитися радісними подіями з іншими людьми. Це – один із шляхів до щастя. Вони виявили, що люди, які хоча б двічі на тиждень ділилися хорошою новиною з іншими, були більш задоволені своїм життям, ніж інші.

Чому б і вам це не спробувати? Не обов’язково розповідати особисті історії зі свого життя. Можна просто кинути кумедну картинку чи жарт в приватні повідомлення у соцмережах. Ви потішите іншу людину, а її реакція сподобається вам.

Усмішка ваших близьких людей – це завжди прекрасно / Фото Unsplash

​Цікаво 15 прекрасних фото, які показують, як усмішка змінює людей

Старайтеся спілкуватися із позитивними людьми

Люди, які весь час чимось незадоволені, – це справжній удар по хорошому настрою та самопочуттю. Відомо, що негативне мислення знижує рівень щастя та підвищує відчуття тривоги. Тому сходите на каву з такою особою – і вже з’являється гнітюче відчуття.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Зрозуміло, що не всі завжди можуть бути на позитиві. Але якщо людина постійно випускає все погане у розмові з вами, спробуйте менше з нею спілкуватися. Навіщо бути "губкою" для негативу?

Даруйте один одному позитив / Фото Unsplash

Пам’ятайте про ваші цілі

Навіть, коли все звично і буденно, не забувайте нагадувати собі, що ціль вашого життя – не працювати 8 годин в офісі, щоб через кілька десятків років вийти на пенсію і там собі відпочити. Відшукайте ту улюблену справу, від якої у вас запалає в очах. Якщо ви її досі не знайшли – не страшно. Продовжуйте ці пошуки.