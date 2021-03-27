Каждый из нас мечтает о собственном доме, машину или просто роскошный отпуск у моря. На все эти вещи нужны немалые средства, которые трудно взять и выложить из кармана сразу. Однако накапливать большие суммы могут не только богачи, и эксперт раскроет секреты, как это сделать.

Финансовый советник Любомир Остапов считает, что накопить на заветную покупку или впечатление может каждый. Однако к этому стоит подойти ответственно. Узнайте о конкретных методах, которые помогут вам действительно накопить на свою мечту.

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Мечты должны стать целями

Для того, чтобы вы купили свой дом, мало просто о нем мечтать. Посвятите несколько часов, чтобы изучить этот вопрос и составить план: сколько вам всего нужно средств, за какое время вы можете заработать, где можно взять эти ресурсы.

Визуализируйте. Тогда каждый, даже маленький, шаг к цели будет мотивировать к реализации мечты,

– рассказывает финансовый советник

Распланируйте, сколько вам нужно средств для покупки / Фото Unsplash

Используйте правило Уоррена-Баффета

"Не стоит пытаться экономить, когда вы уже начали тратить деньги. Экономить нужно до этого!", – говорит эксперт. Этот метод заключается в том, чтобы сразу, как только вы получили свой доход, отложить 10% (или другую часть, которая для вас комфортна) и только потом распределять остаток. Иначе есть риск, что вы и не заметите, как потратите эти деньги на другие вещи.

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Используйте специальные приложения

Процесс накопления должен быть для вас комфортным. "Тогда больше вероятности, что этот процесс вы не забросите", - отмечает Любомир Остапов. Попробуйте несколько приложений, в которые вам максимально удобно вносить свои доходы и расходы и выберите лучшее среди них. Это сделает процесс учета значительно интереснее.

Используйте приложения, чтобы вести учет расходов / Фото Unsplash

Диверсифицируйте

Другими словами – перестраховывайтесь и старайтесь сохранять отложенные средства сразу в нескольких валютах.

Налог на эмоции

Звучит странно, но это эффективный способ не спустить все деньги на ветер. Эксперт советует не отказывать себе в расходах на покупки, которые не являются жизненно необходимыми, однако приносят вам удовольствие. Но перечисляйте на отдельный счет, куда вы откладываете средства, 10-15% от стоимости таких "эмоциональных" покупок.

Откладывайте деньги с каждой "эмоциональной" покупки / Фото Pexels

Инвестируйте

Не верьте в мифы о том, что инвестировать можно только с большим заработком. Эксперт отмечает, что инвестирование в мировой рынок капитала – это хороший способ приумножить свои сбережения:

Украинцы имеют возможность открывать счета у зарубежных брокеров. Причем делать это можно без посредников.