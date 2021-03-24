Кажется, что сейчас для полноценного питания не обойтись без популярных авокадо или чиа. Диетолог рассказала, как подобрать дешевые, но такие же полезные аналоги этим и другим дорогим продуктам.

Тренер-диетолог Александра Сваровски считает, что каждый может позволить себе питаться полезно. Ведь дорогие продукты вовсе не гарантируют волшебного эффекта: "От авокадо, лосося и спаржи не худеют, запомни!"

Читайте также: 15 людей, которые сбросили лишние килограммы и кардинально изменились: фот

Эксперт сразу рассказывает, что нужно знать, чтобы питаться здорово и полноценно:

Секрет в сочетании белков, жиров, углеводов, а также подборе микронутриентов – вот ключ к здоровому телу, которое не запасает жир.

Поэтому стоит составлять свой рацион так, чтобы поддерживать этот здоровый баланс. А полезных веществ полно и в привычных нам продуктах.

Тыквенные семечки вместо авокадо

Все так любят авокадо за то, что в нем много жирных кислот. Однако их не меньше и в знакомых тыквенных семечках.

Благодаря витаминам А и Е кожа сохраняет упругость и молодость, а рекордное количество цинка борется с раковыми клетками,

– отмечает эксперт

Всего 30 граммов семян заменит вам 50 граммов авокадо. Вы получите больше продукта такого же качества за меньшую цену.

Тыквенные семечки станут отличной альтернативой авокадо / Фото Freepik

Нут вместо киноа

Нут ничем не хуже, а в чем-то и лучше популярного киноа, ведь в нем 18-19 граммов белка на 100 граммов продукта. Тогда как в киноа – лишь 14-16 граммов.

Нут так же не содержит глютена, богатый клетчаткой, витаминами, полезными кислотами. Он ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение и полезен при сахарном диабете,

– рассказала диетолог

Из него можно приготовить много полезных и вкусных блюд: супы, салаты, пасты, каши и т.д.

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Черная смородина вместо голубики

Выберите черную смородину не только из-за ее цены. Александра Сваровски рассказывает, что она в разы полезнее голубики: "Содержит гораздо больше витамина С, кальция, магния, натрия, фосфора и других элементов. В ягоде много клетчатки, которая помогает работе кишечника, а ее антиоксиданты замедляют старение и нормализует артериальное давление".

Выберите черную смородину вместо голубики / Фото Freepik

Мы привыкли слышать, что в яблоках и гранатах много железа. Вы удивитесь, но в черной смородине железа больше!

Мед вместо кленового сиропа

Обычный натуральный мед, который можно купить у любого пчеловода – проверенный временем натуральный продукт, о пользе которого мы слышали с детства: "Он богатый всеми витаминами группы В, К, Е, С, макро- и микроэлементами", – рассказывает эксперт.

Знакомый нам мед богат полезными элементы / Фото Pexels

Кунжут вместо чиа

Кунжут – это мелкие семена, которое можно увидеть на магазинных булочках. Обратите внимание на кунжут, который станет хорошим заменителем популярного чиа:

Семена кунжута богаты здоровыми витаминами, белками и жирами, которые помогут нарастить мышечную массу. Наряду с чиа кунжут снижает уровень холестерина и кровяное давление,

– отмечает диетолог.

Чтобы получить максимум полезных свойств от кунжута, лучше его размельчить или замочить на ночь. А вот жарить не стоит.

Интересно: Почему мы набираем вес: 7 факторов, о которых вы не догадывались

Свекольный сахар вместо тростникового

На самом деле нет никакой разницы в калорийности между свекольным сахаром и тростниковым. Последний везут из тропиков, а свекольный выращивают в наших краях: "Отдавать предпочтение лучше неочищенному коричневому свекольному сахару. Коричневым он становится после добавления полезной мелассы", – рассказывает Александра Сваровски