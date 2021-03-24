15 людей, которые сбросили лишние килограммы и кардинально изменились: фото
Борьба с лишним весом – это всегда очень сложно. Требуются значительные усилия, дисциплина и серьезная сила воли. Однако результат того стоит. Люди меняются просто до неузнаваемости!
Источник:Reddit
Только посмотрите на эти невероятные перевоплощения обычных людей, которые взяли себя в руки и смогли сбросить лишний вес. Иногда трудно поверить, что это один и тот же человек!
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Девушка похудела на 20 килограмм!
"Почти год назад аноним в Интернете сказал, что я выгляжу как картофель. Меня это очень расстроило, но я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни"
Разница в 4 года!
Футболка теперь выглядит как платье
29 февраля 2020 года – 172 килограмма, 25 февраля 2021 года – 97 килограмм
Слева – 86 килограмм, справа – 68 килограмм
Вот это да! За 11 месяцев парень похудел со 150 до 85 килограмм
"Мое лицо после потери 50 килограмм"
Женщина похудела на 49 килограмм: от 102 до 53!
"Моя жена похудела на 40 килограмм. Первое фото – июнь 2019 года. Второе – февраль 2021 года"
Молодчинка!
"Начальный вес: 118 кг, сейчас – 77 килограмм. Достиг своей цели и теперь стараюсь нарастить мышцы"
Минус 22 килограмма за 9 месяцев!
"Результат за 16 месяцев. Когда я смотрю на старые фотографии, то действительно понимаю, как далеко я зашел"
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"В школе меня очень обижали, и с 5 класса я набрала более 100 килограмм. Мне 27 лет, и я начала тренироваться в январе 2020 года, и впервые вешу 72 килограмма"
Усі фото – Reddit
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