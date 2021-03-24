Борьба с лишним весом – это всегда очень сложно. Требуются значительные усилия, дисциплина и серьезная сила воли. Однако результат того стоит. Люди меняются просто до неузнаваемости!

Только посмотрите на эти невероятные перевоплощения обычных людей, которые взяли себя в руки и смогли сбросить лишний вес. Иногда трудно поверить, что это один и тот же человек! Интересно Плакаты и магнитофоны: как выглядели типичные комнаты подростков в 80-х – 20 фото Девушка похудела на 20 килограмм! "Почти год назад аноним в Интернете сказал, что я выгляжу как картофель. Меня это очень расстроило, но я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни" Разница в 4 года! Футболка теперь выглядит как платье 29 февраля 2020 года – 172 килограмма, 25 февраля 2021 года – 97 килограмм Слева – 86 килограмм, справа – 68 килограмм Вот это да! За 11 месяцев парень похудел со 150 до 85 килограмм "Мое лицо после потери 50 килограмм" Женщина похудела на 49 килограмм: от 102 до 53! "Моя жена похудела на 40 килограмм. Первое фото – июнь 2019 года. Второе – февраль 2021 года" Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Молодчинка! "Начальный вес: 118 кг, сейчас – 77 килограмм. Достиг своей цели и теперь стараюсь нарастить мышцы" Минус 22 килограмма за 9 месяцев! "Результат за 16 месяцев. Когда я смотрю на старые фотографии, то действительно понимаю, как далеко я зашел" Интересно 15 прекрасных фото, которые показывают, как улыбка меняет людей "В школе меня очень обижали, и с 5 класса я набрала более 100 килограмм. Мне 27 лет, и я начала тренироваться в январе 2020 года, и впервые вешу 72 килограмма" Усі фото – Reddit