15 людей, які скинули зайві кілограми і кардинально змінилися: фото
Боротьба із зайвою вагою – це завжди дуже складно. Потрібні значні зусилля, дисципліна та серйозна сила волі. Однак результат цього вартує. Люди міняються просто до невпізнаваності!
Джерело:Reddit
Лише подивіться на ці неймовірні перевтілення звичайних людей, які взяли себе в руки і змогли скинути зайву вагу. Інколи важко повірити, що це одна й та сама людина!
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Дівчина схудла на 20 кілограм!
"Майже рік тому анонім в Інтернеті сказав, що я виглядаю як картопля. Мене це дуже засмутило, але я зрозуміла, що потрібно щось змінювати у своєму житті"
Різниця у 4 роки!
Футболка тепер виглядає як плаття
29 лютого 2020 року – 172 кілограми, 25 лютого 2021 року – 97 кілограм
Зліва – 86 кілограм, справа – 68 кілограм
Оце так! За 11 місяці хлопець схуд зі 150 до 85 кілограм
"Моє лице після втрати 50 кілограм"
Жінка схудла на 49 кілограм: від 102 до 53!
"Моя жінка схудла на 40 кілограм. Перше фото – червень 2019 року. Друге – лютий 2021 року"
Молодчинка!
"Початкова вага: 118 кілограм, зараз – 77 кілограм. Досяг своєї цілі і тепер намагаюся наростити м’язи"
Мінус 22 кілограми за 9 місяців!
"Результат за 16 місяців. Коли я дивлюся на старі фотографії, то дійсно розумію, як далеко я зайшов"
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"У школі мене дуже ображали, і з 5 класу я набрала понад 100 кілограм. Мені 27 років, і я почала тренуватися в січні 2020 року, і вперше важу 72 кілограми"
Усі фото – Reddit
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