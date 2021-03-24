Боротьба із зайвою вагою – це завжди дуже складно. Потрібні значні зусилля, дисципліна та серйозна сила волі. Однак результат цього вартує. Люди міняються просто до невпізнаваності!

Лише подивіться на ці неймовірні перевтілення звичайних людей, які взяли себе в руки і змогли скинути зайву вагу. Інколи важко повірити, що це одна й та сама людина! Цікаво Плакати й магнітофони: як виглядали типові кімнати підлітків у 80-х – 20 фото Дівчина схудла на 20 кілограм! "Майже рік тому анонім в Інтернеті сказав, що я виглядаю як картопля. Мене це дуже засмутило, але я зрозуміла, що потрібно щось змінювати у своєму житті" Різниця у 4 роки! Футболка тепер виглядає як плаття 29 лютого 2020 року – 172 кілограми, 25 лютого 2021 року – 97 кілограм Зліва – 86 кілограм, справа – 68 кілограм Оце так! За 11 місяці хлопець схуд зі 150 до 85 кілограм "Моє лице після втрати 50 кілограм" Жінка схудла на 49 кілограм: від 102 до 53! "Моя жінка схудла на 40 кілограм. Перше фото – червень 2019 року. Друге – лютий 2021 року" Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Молодчинка! "Початкова вага: 118 кілограм, зараз – 77 кілограм. Досяг своєї цілі і тепер намагаюся наростити м’язи" Мінус 22 кілограми за 9 місяців! "Результат за 16 місяців. Коли я дивлюся на старі фотографії, то дійсно розумію, як далеко я зайшов" Цікаво 15 прекрасних фото, які показують, як усмішка змінює людей "У школі мене дуже ображали, і з 5 класу я набрала понад 100 кілограм. Мені 27 років, і я почала тренуватися в січні 2020 року, і вперше важу 72 кілограми" Усі фото – Reddit