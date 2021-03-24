Чим дешево і корисно замінити дорогі продукти: рекомендіції дієтологині
Здається, що зараз для повноцінного харчування не обійтись без популярних авокадо або чіа. Дієтологиня розповіла, як підібрати дешевші, проте такі ж корисні аналоги цим та іншим дорогим продуктам.
Джерело:інстаграм Олександри Сваровські
Тренер-дієтолог Олександра Сваровські вважає, що кожен може дозволити собі харчуватись корисно. Адже дорогі продукти зовсім не гарантують чарівного ефекту: "Від авокадо, лосося і спаржі не худнуть, запам'ятай!"
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Експертка відразу розповідає, що потрібно знати, аби харчуватись здорово та повноцінно:
Секрет в поєднанні білків, жирів, вуглеводів, а також добору мікронутрієнтів – ось ключ до здорового тіла, яке не запасає жир.
Тому варто складати свій раціон так, щоб підтримувати цей здоровий баланс. А корисних речовин повно й у звичних нам продуктах.
Гарбузове насіння замість авокадо
Усі так люблять авокадо за те, що у ньому багато жирних кислот. Проте їх не менше й у знайомому гарбузовому насінні.
Завдяки вітамінам А та Е шкіра зберігає пружність і молодість, а рекордна кількість цинку бореться з раковими клітинами,
– зазначає експертка
Лише 30 грамів насіння замінить вам 50 грамів авокадо. Ви отримаєте більше продукту такої ж якості за меншу ціну.
Гарбузове насіння стає чудовою альтернативою авокадо / Фото Freepik
Нут замість кіноа
Нут нічим не гірший, а в дечому і кращий за популярне кіноа, адже в ньому 18-19 грамів білка на 100 грамів продукту. Тоді як в кіноа – лише 14-16 грамів.
Нут так само не містить глютену, багатий клітковиною, вітамінами, корисними кислотами. Він прискорює метаболізм, покращує травлення і корисний при цукровому діабеті,
– розповіла дієтологиня
З нього можна приготувати багато корисних і смачних страв: супи, салати, пасти, каші тощо.
Чорна смородина замість лохини
Оберіть чорну смородину не тільки через її ціну. Олександра Сваровські розповідає, що вона у рази корисніша за лохину: "Містить набагато більше вітаміну С, кальцію, магнію, натрію, фосфору та інших елементів. У ягоді багато клітковини, яка допомагає роботі кишківника, а її антиоксиданти уповільнюють старіння і нормалізують артеріальний тиск".
Оберіть чорну смородину замість лохини / Фото Freepik
Ми звикли чути, що у яблуках та гранатах багато заліза. Ви здивуєтесь, проте у чорній смородині заліза більше!
Мед замість кленового сиропу
Звичайний натуральний мед, який можна купити у будь-якого бджоляра – перевірений часом натуральний продукт, про користь якого ми чули з дитинства:"Він багатий всіма вітамінами групи В, К, Е, С, макро- і мікроелементами", – розповідає експертка.
Знайомий нам мед багатий корисні елементи / Фото Pexels
Кунжут замість чіа
Кунжут – це дрібне насіння, яке можна побачити на магазинних булочках. Зверніть увагу на кунжут, який стане хорошим замінником популярного чіа:
Насіння кунжуту багаті здоровими вітамінами, білками й жирами, які допоможуть наростити м'язову масу. Нарівні з чіа кунжут знижує рівень холестерину і кров'яний тиск,
– зазначає дієтологиня
Щоб отримати максимум корисних властивостей від кунжуту, краще його подрібнити або замочити на ніч. А ось смажити не варто.
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Буряковий цукор замість тростинного
Насправді немає ніякої різниці у калорійності між буряковим цукром та тростинним. Останній везуть з тропіків, а буряковий вирощують у наших краях: "Віддавати перевагу краще неочищеному коричневому буряковому цукру. Коричневим він стає після додавання корисної меляси", – розповідає Олександра Сваровські.
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