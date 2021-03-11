Почему мы набираем вес: 7 факторов, о которых вы не догадывались
Проблема лишнего веса очень актуальна. И кажется, все знают, что лишние килограммы появляются исключительно из-за переедания и сидячего образа жизни. Однако вы и не догадывались, что причиной может быть и наше психологическое состояние.
Источник:инстаграм Наталии Борисовой
Психолог Наталья Борисова рассказала, что большинство ищут какие-то чудо-средства, чтобы похудеть. Тогда как в первую очередь нужно обратить внимание на самооценку, свое окружение и другие вещи. Узнайте, почему правильное питание и спорт могут быть неэффективными и какие "проблемы" в нашей голове могут быть причинами лишнего веса.
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Постоянный стресс
В стрессовых ситуациях вам кажется, что пища поднимает настроение и беретесь за очередной вкусности.
Так вам кажется, что это заглушает боль переживаний,
– говорит психолог
Одиночество
Если вам с самого детства не хватает внимания близких, это также может стать причиной переедания и лишнего веса. К сожалению, это работает как у детей, так и у взрослых.
Недостаток внимания также провоцирует переедание / Фото Pexels
Страх
Скрытый страх перед окружающим миром заставляет вас выстраивать своеобразный барьер: "Неосознанное желание защитить себя от внешнего мира, который кажется вам опасным и жестоким", – объясняет психолог.
Перфекционизм
Вам кажется, что ваше тело несовершенно, вы постоянно им недовольны и живете в кругу различных жестких диет и срывов, которые приводят к еще большему набору веса.
Многие женщины истощая свой организм неконтролируемыми диетами нарушают баланс организма, тем самым провоцируя набор лишнего веса,
– говорит эксперт
Недовольство своим телом заставляет нас садиться на диеты / Фото Freepik
Чем я больше, тем лучше
Постоянная неуверенность в своих силах, слишком низкая самооценка – это также один из факторов, который заставляет вас переедать и набирать лишние килограммы. Вам начинает казаться, что вы станете более заметной для окружающих.
Набирая вес, человеку кажется, что он умножает свою значимость, но это всего лишь иллюзия,
– говорит Наталья
Неумение радоваться
Вы просто не умеете радоваться простым обыденным вещам или же у вас нет дела, которое приносит вам удовольствие. Поэтому вы видите удовольствие в еде и пытаетесь утешать себя, поглощая как можно больше сладостей.
Еда может стать единственным удовольствием / Фото Pexels
Насилие
Как бы печально это не звучало, но пережитое насилие в детстве или взрослом возрасте также может заставить вас прятаться от мира и набирать лишние килограммы.
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