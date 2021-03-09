Женщина похудела на 66 килограмм, чтобы отомстить парню: как она сейчас выглядит
Девушка решила кардинально измениться после разрыва отношений с парнем, который постоянно унижал ее за лишнего веса. Она похудела просто до неузнаваемости.
Источник:Youtube Truly
Таким образом женщина захотела отомстить своему бывшему парню. Хотя со временем поняла, что это не лучшая мотивация для похудения, рассказала Джози на своем YouTube-канале Truly.
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Я была девушкой, которую мой бывший совсем не хотел. Поэтому я стала девушкой, с которой он никогда не сможет быть, – рассказывает Джози.
На этой фотографии девушка весит около 136 килограмм
Фото Instagram Josievr
Парень бросил Джози за два дня до Нового года
Фото Instagram Josievr
Девушку это серьезно расстроило. Однако она не опустила руки, а начала правильно питаться и заниматься в тренажерном зале.
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Совсем скоро Джози увидела первые результаты. Это ее мотивировало работать еще интенсивнее.
Фото Instagram Josievr
Как результат – девушка похудела на 66 килограмм. Ее нынешний вес – 70 килограмм
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Мое путешествие по похудению началось как месть своему бывшему. Но это неправильно. По пути я поняла, что такие вещи нужно делать для себя, а не для других людей, – объясняет девушка.
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