Девушка решила кардинально измениться после разрыва отношений с парнем, который постоянно унижал ее за лишнего веса. Она похудела просто до неузнаваемости.

Таким образом женщина захотела отомстить своему бывшему парню. Хотя со временем поняла, что это не лучшая мотивация для похудения, рассказала Джози на своем YouTube-канале Truly.

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Я была девушкой, которую мой бывший совсем не хотел. Поэтому я стала девушкой, с которой он никогда не сможет быть, – рассказывает Джози.

На этой фотографии девушка весит около 136 килограмм

Фото Instagram Josievr

Парень бросил Джози за два дня до Нового года

Фото Instagram Josievr

Девушку это серьезно расстроило. Однако она не опустила руки, а начала правильно питаться и заниматься в тренажерном зале.

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Совсем скоро Джози увидела первые результаты. Это ее мотивировало работать еще интенсивнее.

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Фото Instagram Josievr

Как результат – девушка похудела на 66 килограмм. Ее нынешний вес – 70 килограмм

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Мое путешествие по похудению началось как месть своему бывшему. Но это неправильно. По пути я поняла, что такие вещи нужно делать для себя, а не для других людей, – объясняет девушка.