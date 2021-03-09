За время пандемии близняшки из Великобритании смогли сбросить 115 килограммов на двоих, похудев на 14 размеров. Они рассказали, как им удалось достичь таких удивительных результатов.

До прошлого года 26-летние Шеннон и Оливия обожали питаться едой из Макдональдса, огромными бутербродами и ужинать пиццей. Ни к чему хорошему это не привело: Оливия начала страдать от тяжелых болей в спине, она не могла самостоятельно наклоняться и ей требовалась операции на позвоночнике. После операции девушки твердо решили меняться свои привычки. И делали они это вместе.

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С самого детства девушки привыкли воровать разнообразные сладости и шоколад из кухни и прятать их от родителей, а в школьные годы все карманные деньги тратили на мороженое, печенье и другие вкусности. Во взрослом же возрасте они начали постоянно заказывать еду на вынос. Но несмотря на постоянную сидячую работу в офисе, они не занимались никакими физическими упражнениями.

Плохие пищевые привычки и сидячий образ жизни привели к тому, что после 20 лет девушкам стало просто страшно становиться на весы.

Так девушки выглядели до того, как начали худеть / Фото Daily Mail

А диагноз Оливии, стеноз позвоночника, дал близняшкам знак, что пора что-то менять в своей жизни.

На выходных я была прикована к постели из-за спины, и я много эмоциональная ела. Я физически ничего не могла сделать для себя, папа надевал мне ботинки, я физически не могла наклониться,

– рассказывает девушка

Фото Daily Mail

Операция принесла Оливии облегчение и уменьшила нагрузку на позвоночник, к тому же она потеряла немного веса из-за стресса и лечения. Она задумалась над тем, что не хочет, чтобы страшная боль в спине возвращался снова. Но призналась, что мощной мотивацией для нее стало не только здоровье, но и желание хорошо одеваться:

Я никогда не думала, что смогу приблизиться к 10-му размеру (размер S), но мотивацией стала одежда. Когда мне было 20, в магазинах не было ничего моего размера. А сейчас я поражена возможностью носить все, что мне захочется,

– говорит девушка

Так девушки выглядели, когда только начали худеть / Фото Daily Mail

Состояние сестры стал толчком для Шеннон также задуматься над своими привычками и впервые за долгие годы стать на весы.

Первый раз, когда я решилась, я просто сидела и плакала всю ночь. Я не хотела признавать то, насколько большой я стала. Это сильно меня поразило,

– признается Шеннон

Как им удалось похудеть

Во время локдауна девушки съехались – так начался их путь к похудению. Вот несколько вещей, которые помогли им сбросить вес и вернуться к здоровой жизни без боли.

Начали составлять план питания, а не хаотично бросать в корзину все продукты в супермаркете

Уменьшили порции еды

Отказались от еды на вынос из заведений

Не выкинули все вкусности вон из дома, а заменили их полезными аналогами

Начали есть больше овощей

Вредные перекусы в Макдональдсе заменили полезными перекусами фруктами и салатами

Начали ежедневно делать упражнения, главное – регулярность.

Так близняшки выглядят сейчас / Фото Daily Mail

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Девушки отмечают, что не нужно начинать с резкого ограничения:

Дело не в том, чтобы наполнить свою тарелку только овощами. Вы все еще можете лакомиться любимыми блюдами. Главное – это разорвать эту эмоциональную связь с едой, знать меру и контролировать, насколько большую порцию вы себе накладываете в тарелку.

За все это время Оливии удалось сбросить 61 килограмм, а Шеннон – 55. Знакомые, которые их встречают, по-настоящему поражены таким кардинальным перевоплощением, ведь близняшки больше совсем не похожи на тех, кем они были еще год назад.

Фото Daily Mail

Шеннон признается, что они стали намного счастливее, когда изменили свой образ жизни: "Мы очень гордимся друг другом. Мы помогали друг другу на этом пути, и я не думаю, что могла бы это сделать без Оливии"