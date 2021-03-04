Не знаете, как правильно позировать на фотосессиях? Не переживайте! Вот 20 советов от американского фотографа, которые помогут вам выглядеть просто роскошно.

Бонни Родригес Кживицки – известный американский фотограф, который верит, что каждая женщина способна выходить действительно невероятно на фотосессиях. Интересно Когда природа взяла свое: 20 удивительных фото заброшенных мест со всего мира Она поделилась 20 примерами, которые продемонстрируют, как следует позировать, а как – нежелательно. Иногда даже одно маленькое движение способно "спасти" вашу фотографию. Все фото – Бонни Родригес Кживицки. Одна маленькая деталь – и вы просто огонь Поза фламинго, которая поможет продемонстрировать свой образ Как изменилась фигура! Яркий эффект пары от душа. Нужно всего лишь налиь на стекло воду с мылом Интересная поза для фотосессии Так значительно лучше Интересно Как выглядят женщины из разных стран мира: невероятные фото Внимательно следите за освещением. На фотографии справа значительно меньше нежелательных теней Как желательно делать селфи Немного динамики – и фото уже изменилось Вы можете использовать шарф для динамики Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Экспериментируйте с "уровнями" на фотографии Не забывайте выпрямить спину (даже сейчас!) Такая же ситуация, только с другого ракурса Продемонстрируйте свои волосы Есть значительно более интересные вариации "позы гопника" Добавьте разнообразия в фотографии с любимым Одну ногу вперед, другую – назад, чтобы зафиксировать динамику Мы склонны выставлять руки вперед, теряя форму. Лучше положите руку на пояс, чтобы подчеркнуть талию Фотография стала более атмосферной Лучше, не так ли?