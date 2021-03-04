20 секретів, як правильно позувати на фотосесіях: поради від фотографині
Не знаете, как правильно позировать на фотосессиях? Не переживайте! Вот 20 советов от американского фотографа, которые помогут вам выглядеть просто роскошно.
Источник:Instagram
Бонни Родригес Кживицки – известный американский фотограф, который верит, что каждая женщина способна выходить действительно невероятно на фотосессиях.
Интересно Когда природа взяла свое: 20 удивительных фото заброшенных мест со всего мира
Она поделилась 20 примерами, которые продемонстрируют, как следует позировать, а как – нежелательно. Иногда даже одно маленькое движение способно "спасти" вашу фотографию.
Все фото – Бонни Родригес Кживицки.
Одна маленькая деталь – и вы просто огонь
Поза фламинго, которая поможет продемонстрировать свой образ
Как изменилась фигура!
Яркий эффект пары от душа. Нужно всего лишь налиь на стекло воду с мылом
Интересная поза для фотосессии
Так значительно лучше
Интересно Как выглядят женщины из разных стран мира: невероятные фото
Внимательно следите за освещением. На фотографии справа значительно меньше нежелательных теней
Как желательно делать селфи
Немного динамики – и фото уже изменилось
Вы можете использовать шарф для динамики
Экспериментируйте с "уровнями" на фотографии
Не забывайте выпрямить спину (даже сейчас!)
Такая же ситуация, только с другого ракурса
Продемонстрируйте свои волосы
Есть значительно более интересные вариации "позы гопника"
Добавьте разнообразия в фотографии с любимым
Одну ногу вперед, другую – назад, чтобы зафиксировать динамику
Мы склонны выставлять руки вперед, теряя форму. Лучше положите руку на пояс, чтобы подчеркнуть талию
Фотография стала более атмосферной
Лучше, не так ли?
Поделиться новостью