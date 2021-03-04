Не знаєте, як правильно позувати на фотосесіях? Не переживайте! Ось 20 порад від американської фотографині, які допоможуть вам виглядати просто розкішно.

Бонні Родрігес Кживіцкі – відома американська фотографиня, яка вірить, що кожна жінка здатна виходити справді неймовірно на фотосесіях. Цікаво Коли природа взяла своє: 20 дивовижних фото закинутих місць з усього світу Вона поділилася 20 прикладами, які продемонструють, як варто позувати, а як – небажано. Інколи навіть один маленьких рух може "врятувати" вашу фотографію. Усі фото – Бонні Родрігес Кживіцкі. Одна маленька деталь – і фотографія вже гарячіша Поза фламінго, яка допоможе продемонструвати свій образ Наскільки змінилася фігура! Яскравий ефект пари від душу. Потрібно всього лиш намастити скло водою із милом Цікава поза для фотосесії Так значно краще Цікаво Як виглядають жінки із різних країн світу: неймовірні фото Уважно стежте за освітленням. На фотографії справа значно менше небажаних тіней Як бажано робити селфі Трішки динаміки – і фото вже змінилося Ви можете використати шарф для динаміки Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Експериментуйте з "рівнями" на фотографії Не забувайте випрямити спину (навіть зараз!) Така сама ситуація, тільки з іншого ракурсу Продемонструйте своє волосся Є значно цікавіші варіації "пози гопника" Додайте різноманіття у фотографії із коханим Одну ногу вперед, іншу – назад, щоб зафіксувати динаміку Ми схильні виставляти руки вперед, втрачаючи форму. Краще покладіть руку на пояс, щоб підкреслити талію Фотографія стала значно атмосфернішою Так краще, чи не так?