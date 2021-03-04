Як виглядають жінки із різних країн світу: неймовірні фото
Les Origines De La Beauté (Національні витоки краси) – цікавий документальний проект, який демонструє, що жіноча краса немає кордонів. Погляньте на ці фотографії: вони просто неймовірні.
Джерело:Інстаграм Les Origines De La Beauté
Автори проекту наочно показують, наскільки різноманітним та красивим є усе людство, публікуючи портрети жінок різних національностей. Ви побачите, як виглядають представниці навіть найменших етнічних груп.
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Бретонка
Бретонці – народ кельтського походження, який живе в історичній області Бретань на північному-заході Франції. Вони почали мігрувати туди із Британії ще з IV століття через напади англосаксів. Чисельність – 4 мільйони 365 тисяч людей.
Марійка
Марійці – фіно-угорський народ, який переважно проживає в Росії. Мають власну марійську мову. Чисельність – 600 тисяч.
Туніска
Молдаванка
Сомалійка
Ісландка
Тиграйка
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Тиграї – народ, який проживає на сході Африки – в Ефіопії та Еритреї. Чисельність – близько 8 мільйонів.
Осетинка
Бете
Бете – народ, який живе у Кот-д'Івуарі. Чисельність – 3 мільйони.
Українка
Полька
Абхазка
Окситанка (французька етнічна група)
Памірка (малі іранські народи)
Німкеня
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