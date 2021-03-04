Les Origines De La Beauté (Національні витоки краси) – цікавий документальний проект, який демонструє, що жіноча краса немає кордонів. Погляньте на ці фотографії: вони просто неймовірні.

Автори проекту наочно показують, наскільки різноманітним та красивим є усе людство, публікуючи портрети жінок різних національностей. Ви побачите, як виглядають представниці навіть найменших етнічних груп.

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Бретонка

Бретонці – народ кельтського походження, який живе в історичній області Бретань на північному-заході Франції. Вони почали мігрувати туди із Британії ще з IV століття через напади англосаксів. Чисельність – 4 мільйони 365 тисяч людей.

Марійка

Марійці – фіно-угорський народ, який переважно проживає в Росії. Мають власну марійську мову. Чисельність – 600 тисяч.

Туніска

Молдаванка

Сомалійка

Ісландка

Тиграйка

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Тиграї – народ, який проживає на сході Африки – в Ефіопії та Еритреї. Чисельність – близько 8 мільйонів.

Осетинка

Бете

Бете – народ, який живе у Кот-д'Івуарі. Чисельність – 3 мільйони.

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Українка

Полька

Абхазка

Окситанка (французька етнічна група)

Памірка (малі іранські народи)

Німкеня