Не знаєте, чим здивувати коханого? Шукайте натхнення в кінематографі: влаштуйте побачення у стилі улюбленого романтичної стрічки.

Романтичні фільми часто грішать наївністю чи всюдисущими кліше. Але чого у них не забрати, так це неймовірних побачень, на яких герої закохуються, зближаються і переживають найкращі миті свого життя. Розповідаємо, які романтичні сцени з усім знайомих фільмів варто повторити разом зі своїм коханим.

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Побачення в IKEA

Фільм: "500 днів літа", 2009

Кадр з фільму

У цій стрічці дуже яскраво і правдиво показують, які стадії проходить кохання: від зародження і першої іскри до розставання. Проте у першій половині фільму все буквально просякнуте романтикою. Навіть у меблевому магазині герої, блукаючи різними "кімнатами" уявляють своє майбутнє, "приміряють" спільне життя, розігрують різні сценки, дуркують і веселяться. Реалізувати таке побачення у реальному житті зовсім не важко.

Сходити в планетарій

Фільм: "Ла-Ла-Ленд", 2016

Кадр з фільму

У цьому мюзиклі почуття головних героїв розвиваються абсолютно чарівно. Вони танцюють під місяцем, ходять у кіно і навіть літають серед зірок у планетарії! Політати так ви навряд чи зможете, проте ви також можете втілити у життя казку: прихопіть пляшечку улюбленого вина чи просто ароматного чаю і насолоджуйтесь з коханим нескінченним всесвітом у планетарії вашого міста.

Малюйте і позуйте

Фільм: "Титанік", 1997

Кадр з фільму

Сцена, у якій Джек малює оголену Роуз – одна із найбільш чуттєвих у фільмі. Пропонуємо вам також запастись фарбами, олівцями чи іншими інструментами на ваш смак і присвятити вечір творчості: спробувати намалювати свого партнера або ж самій стати його музою. Навіть якщо ваші малюнки будуть далекі від шедеврів, ви від душі насмієтесь і поглянете на партнера з іншої сторони.

Прогулянка на конях

Фільм: "Найдовша подорож", 2015

Кадр з фільму

Це зворушлива мелодрама за однойменним романом Ніколаса Спаркса. Головний герой усе свої життя пов'язав з кіньми, тому увесь фільм можна насолоджуватись виглядом цим прекрасних елегантних тварин. Радимо надихнутись цим фільмом та відвідати разом з коханим іподром. Організуйте кінну прогулянку лише для вас двох під наглядом досвідченого інструктора – незабутні емоції вам гарантовані!

Полетіти у височінь

Фільм: "50 відтінків сірого", 2015

Кадр з фільму

Історія Крістіана та Анастейші захопила глядачів усього світу. І не в останню чергу через захопливі побачення, які головний герой влаштовував для коханої. Згадайте лише, як він дозволив їй буквально побувати на 7 небі від щастя, подарувавши політ на вертольоті. Хоч це і не найдешевше задоволення, проте ви також можете підібрати оптимальний варіант та відправитись у політ та вертольоті чи повітряній кулі. Це стане незабутнім побаченням, від якого перехоплює дух!

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Прогулянка на човнах

Фільм: "Щоденник пам'яті", 2004

Кадр з фільму

Ніколас Спаркс однозначно вміє вигадувати круті ідеї для побачень. Герой цього фільму, також знятого за книгою Спаркса, будь-якими способами намагається вразити дівчину та завоювати її серце. Висіти на оглядовому колесі не радимо, а ось романтична прогулянка на човні буде саме те, що треба.

Збудувати вафельний будиночок

Фільм: "50 перших поцілунків", 2004

Згадайте як у цьому прекрасному фільмі головна героїня полюбляла снідати у місцевому кафе та будувати будиночки з вафель. А коли головний герой розділив з нею це заняття, вона просто розтанула! Якщо ви вибрались зі своїм коханим на звичайний сніданок до закладу, пропонуємо також повеселитись та побудувати невеличкий вафельний будиночок. Можливо, вас також зможе захопити це заняття?