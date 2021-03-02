Не знаете, чем удивить любимого? Ищите вдохновение в кинематографе: устройте свидание в стиле любимой романтической ленты.

Романтические фильмы часто грешат наивностью или вездесущими клише. Но чего у них не отнять, так это невероятных свиданий, на которых герои влюбляются, сближаются и переживают лучшие мгновения своей жизни. Рассказываем, какие романтические сцены со всем знакомых фильмов стоит повторить вместе со своим возлюбленным.

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Свидание в IKEA

Фильм: "500 дней лета", 2009

Кадр из фильма

В этой ленте очень ярко и правдиво показывают, какие стадии проходит любовь: от зарождения и первой искры до расставания. Однако в первой половине фильма все буквально пропитано романтикой. Даже в мебельном магазине герои, блуждая различными "комнатами" представляют свое будущее, "примеряют" совместную жизнь, разыгрывают различные сценки, дурачатся и веселятся. Реализовать такое свидание в реальной жизни совсем не трудно.

Сходить в планетарий

Фильм: "Ла-Ла-Лэнд", 2016

Кадр из фильма

В этом мюзикле чувства главных героев развиваются совершенно очаровательно. Они танцуют под луной, ходят в кино и даже летают среди звезд в планетарии! Полетать так вы вряд ли сможете, однако вы тоже можете воплотить в жизнь сказку: прихватите бутылочку любимого вина или просто ароматного чая и наслаждайтесь с любимым бесконечной вселенной в планетарии вашего города.

Рисуйте и позируйте

Фильм: "Титаник", 1997

Кадр из фильма

Сцена, в которой Джек рисует обнаженную Роуз - одна из самых чувственных в фильме. Предлагаем вам также запастись красками, карандашами или другими инструментами на ваш вкус и посвятить вечер творчества: попробовать нарисовать своего партнера или же стать его музой. Даже если ваши рисунки будут далеки от шедевров, вы от души насмеётесь и посмотрите на партнера с другой стороны.

Прогулка на лошадях

Фильм: "Дальняя дорога", 2015

Кадр из фильма

Это трогательная мелодрама по одноименному роману Николаса Спаркса. Главный герой связал свою жизнь с лошадьми, поэтому весь фильм можно наслаждаться видом этим прекрасных элегантных животных. Советуем вдохновиться этим фильмом и посетить вместе с любимым ипподром. Организуйте конную прогулку только для вас двоих под наблюдением опытного инструктора – незабываемые эмоции вам гарантированы!

Улететь ввысь

Фильм: "50 оттенков серого", 2015

Кадр из фильма

История Кристиана и Анастейши захватила зрителей всего мира. И не в последнюю очередь из-за невероятных свиданий, которые главный герой устраивал для любимой. Вспомните только, как он позволил ей буквально побывать на 7 небе от счастья, подарив полет на вертолете. Хоть это и не самое дешевое удовольствие, но вы также можете подобрать оптимальный вариант и отправиться в полет и вертолете или воздушном шаре. Это станет незабываемым свиданием, от которого захватывает дух!

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Прогулка на лодках

Фильм: "Дневник памяти", 2004

Кадр из фильма

Николас Спаркс однозначно умеет придумывать крутые идеи для свиданий. Герой этого фильма, также снятого по книге Спаркса, любыми способами пытается поразить девушку и завоевать ее сердце. Висеть на колесе не советуем, а вот романтическая прогулка на лодке будет именно то, что надо.

Построить вафельный домик

Фильм: "50 первых поцелуев", 2004

Вспомните как в этом прекрасном фильме главная героиня любила завтракать в местном кафе и строить домики из вафель. А когда главный герой разделил с ней это занятие, она просто растаяла! Если вы выбрались со своим любимым на обычный завтрак в заведение, предлагаем повеселиться и построить небольшой вафельный домик. Возможно, вас также сможет захватить это занятие.