Скромный житель Китая был готов на все, чтобы сойтись с любимой девушкой. Он построил для нее настоящий остров любви. Но как оказалось – это не лучший подарок, чтобы вернуть бывшую.

Пара рассталась из-за досадных обстоятельств: 30-летний житель китайской провинции Гуандун Сюй решил вернуться из города в родное село Хэтоу, чтобы ухаживать за родными. Мужчина надеялся, что любимая поедет вместе с ним. Но родители девушки были против этого шага. Поэтому пара разошлась.

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Но Сюй не сдался и придумал интересную авантюру, чтобы вернуть любимую. Он решил построить в своем селе настоящий остров любви на небольшом пустыре посреди озера.

Так островок выглядел до авантюры парня / Фото CCWB

По знаку зодиака я Рыба. А Рыбы – это романтические люди. Я немного замкнутый и не умею хорошо выражать свои мысли. И считаю, что практические действия значительно лучше простых слов, – рассказал Сюй.

Всего за 2 месяца небольшой островок кардинально изменился. Вместе с местными жителями Сюй убрал территорию, построил специальный мост, посадил траву и персиковые и вишневые деревья. Теперь – это идеальное место для фотосессии.

Так остров выглядит сейчас / Фото People’s Daily

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Девушка была поражена такой неожиданностью. Но все же она отказалась возвращаться к нему.

Спасибо за твою искреннюю преданность этому делу. Ты найдешь кого-то лучшего за меня, – ответила бывшая Сюя на этот подарок.

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Хоть парень и не смог вернуть свою любимую, но он не разочаровался. Это уютное место стало местной изюминкой.

Хотя моя история любви не получила счастливого конца, зато я видел, как на острове расцветала любовь между другими людьми. В этом смысле я считаю, что сделал доброе дело, – рассказал Сюй.