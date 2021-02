Не можете найти достойного партнера для жизни? А вот американка Мэг Тейлор Моррисон подумала, что лучшим партнером для нее будет она сама. Это произошло после того, как жених ее бросил. Не отменять же свадебную церемонию теперь!

Как большинство невест, 35-летняя жительница Атланты тщательно готовилась к своей свадьбе: выбрала торт на заказ, купила свадебное платье и обручальное кольцо, организовала прекрасную церемонию. Однако, похоже, у ее любимого были другие планы – и за 4 месяца до даты бракосочетания он ее бросил.

Читайте также: Женщина родила на стоянке супермаркета: она не знала, что беременна

Девушка могла все отменить, однако она приняла другое решение: просто жениться сама с собой. Ранее она уже слышала о таких церемонии, поэтому не медлила.

Как отнеслись родные

Сначала девушка волновалась, не будет это выглядеть слишком эгоистично? Не будут ли другие думать, что таким образом она компенсирует отсутствие мужа? К тому же несколько странно было и дальше планировать свадьбу, но на одного человека. Подливала масла в огонь и мать Тейлор, которой казалось, что это очень уж самовлюбленно.

Иногда девушка переживала, что могут подумать другие

Однако в конце концов девушка отвергла все предубеждения и прекратила пытаться угодить другим людям, поставив на первое место себя: "Речь шла о том, чтобы сказать" Да "самой себе".

Как проходила церемония

Сама церемония бракосочетания прошла по всем правилам. На свадьбу собралось 10 ближайших родственников и друзей Тейлор, которые пили шампанское и надували мыльные пузыри, пока девушка шла к алтарю под традиционную песню "Here Comes the Bride".

К алтарю девушку вел близкий друг Питер

В день свадьбы я сделала прическу и купила изысканный торт, который я всегда хотела, платье, прекрасные серьги Сваровски и обручальное кольцо. В целом это стоило около тысячи фунтов,

– рассказывает Тейлор

Девушка даже прочитала свадебную клятву себе, сказала "Да", надела обручальное кольцо и поцеловала свое отражение в зеркале, которое держал один из друзей. Так она скрепила прочный союз с самим собой. "Я давала себе клятву и не могла не плакать", – признается Тейлор.

Девушка завершила церемонию поцелуем с собой в зеркале

После церемонии все гости ели торт, пили шампанское, танцевали и заказывали тайскую еду. Все поздравляли девушку с женитьбой и дарили ей подарки.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Друзья были счастливы за свою подругу

Тейлор режет свадебный торт

Девушка признается, что для нее это свадьба стала таким же важным ритуалом, как для обычных пар, и она ни о чем не жалеет.

Я ношу свое кольцо каждый день, и это напоминает мне слушать свою интуицию и принимать решения, которые соответствуют моим ценностям. Всякий раз, когда мне трудно или сомневаться в себе, я вспоминаю о клятве любить себя,

– рассказывает Тейлор

Она также советует каждому попробовать хоть раз "жениться на себе", даже если вы в отношениях. Это станет вашим актом проявление любви к важнейшему человеку в вашей жизни – к вам самим.

Все фото: Daily Mail