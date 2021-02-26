Американка порвала с женихом и вышла замуж за саму себя: неожиданный поворот
Не можете найти достойного партнера для жизни? А вот американка Мэг Тейлор Моррисон подумала, что лучшим партнером для нее будет она сама. Это произошло после того, как жених ее бросил. Не отменять же свадебную церемонию теперь!
Источник:Daily Mail
Как большинство невест, 35-летняя жительница Атланты тщательно готовилась к своей свадьбе: выбрала торт на заказ, купила свадебное платье и обручальное кольцо, организовала прекрасную церемонию. Однако, похоже, у ее любимого были другие планы – и за 4 месяца до даты бракосочетания он ее бросил.
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Девушка могла все отменить, однако она приняла другое решение: просто жениться сама с собой. Ранее она уже слышала о таких церемонии, поэтому не медлила.
Как отнеслись родные
Сначала девушка волновалась, не будет это выглядеть слишком эгоистично? Не будут ли другие думать, что таким образом она компенсирует отсутствие мужа? К тому же несколько странно было и дальше планировать свадьбу, но на одного человека. Подливала масла в огонь и мать Тейлор, которой казалось, что это очень уж самовлюбленно.
Иногда девушка переживала, что могут подумать другие
Однако в конце концов девушка отвергла все предубеждения и прекратила пытаться угодить другим людям, поставив на первое место себя: "Речь шла о том, чтобы сказать" Да "самой себе".
Как проходила церемония
Сама церемония бракосочетания прошла по всем правилам. На свадьбу собралось 10 ближайших родственников и друзей Тейлор, которые пили шампанское и надували мыльные пузыри, пока девушка шла к алтарю под традиционную песню "Here Comes the Bride".
К алтарю девушку вел близкий друг Питер
В день свадьбы я сделала прическу и купила изысканный торт, который я всегда хотела, платье, прекрасные серьги Сваровски и обручальное кольцо. В целом это стоило около тысячи фунтов,
– рассказывает Тейлор
Девушка даже прочитала свадебную клятву себе, сказала "Да", надела обручальное кольцо и поцеловала свое отражение в зеркале, которое держал один из друзей. Так она скрепила прочный союз с самим собой. "Я давала себе клятву и не могла не плакать", – признается Тейлор.
Девушка завершила церемонию поцелуем с собой в зеркале
После церемонии все гости ели торт, пили шампанское, танцевали и заказывали тайскую еду. Все поздравляли девушку с женитьбой и дарили ей подарки.
Друзья были счастливы за свою подругу
Тейлор режет свадебный торт
Девушка признается, что для нее это свадьба стала таким же важным ритуалом, как для обычных пар, и она ни о чем не жалеет.
Я ношу свое кольцо каждый день, и это напоминает мне слушать свою интуицию и принимать решения, которые соответствуют моим ценностям. Всякий раз, когда мне трудно или сомневаться в себе, я вспоминаю о клятве любить себя,
– рассказывает Тейлор
Она также советует каждому попробовать хоть раз "жениться на себе", даже если вы в отношениях. Это станет вашим актом проявление любви к важнейшему человеку в вашей жизни – к вам самим.
Все фото: Daily Mail
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