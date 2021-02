Не можете знайти гідного партнера для життя? А от американка Мег Тейлор Моррісон подумала, що найкращим партнером для неї буде вона сама. Це сталось після того, як наречений її покинув. Не скасовувати ж весільну церемонію тепер!

Як більшість наречених, 35-річна жителька Атланти ретельно готувалась до свого весілля: обрала торт на замовлення, купила весільну сукню та обручку, організувала прекрасну церемонію. Проте, схоже, у її коханого були інші плани – і за 4 місяці до дати одруження він її покинув.

Читайте також: Жінка народила на стоянці супермаркету: вона не знала, що вагітна

Дівчина могла усе скасувати, проте вона прийняла інше рішення: просто одружитись сама з собою. Раніше вона вже чула про такі церемонії, тому не зволікала.

Як поставились рідні

Спочатку дівчина хвилювалась, чи не виглядатиме це занадто егоїстично? Чи не будуть інші думати, що таким чином вона компенсує відсутність чоловіка? До того ж трохи дивно було і далі планувати весілля, але на одну особу. Підливала масла у вогонь і мати Тейлор, якій здавалось, що це дуже вже самозакохано.

Часом дівчина переживала, що можуть подумати інші

Однак зрештою дівчина відкинула усі упередження і припинила намагатись догодити іншим людям, поставивши на перше місце себе: "Йшлося про те, щоб сказати "Так" самій собі".

Як проходила церемонія

Сама церемонія одруження пройшла за усіма правилами. На весілля зібралось 10 найближчих родичів та друзів Тейлор, які пили шампанське та надували мильні бульбашки, поки дівчина йшла до вівтаря під традиційну пісню "Here Comes the Bride."

До вівтаря дівчину вів близький друг Пітер

На сам день весілля я зробила зачіску і придбала вишуканий торт, який я завжди хотіла, сукню, прекрасні сережки Сваровскі та обручку. Загалом це коштувало близько тисячі фунтів,

– розповідає Тейлор

Дівчина навіть прочитала весільну обітницю собі, сказала "Так", вдягнула обручку та поцілувала своє відображення у дзеркалі, яке тримав один із друзів. Так вона скріпила міцний союз із самою собою. "Я давала собі обітницю та не могла не плакати", – зізнається Тейлор.

Дівчина завершила церемонію поцілунком з собою у дзеркалі

Після церемонії усі гості їли торт, пили шампанське, танцювали та замовляли тайську їжу. Усі вітали дівчину з одруженням та дарували їй подарунки.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Друзі були щасливі за свою подругу

Тейлор ріже весільний торт

Дівчина зізнається, що для неї це весілля стало таким же важливим ритуалом, як для звичайних пар, і вона ні про що не шкодує.

Я ношу своє кільце щодня, і це нагадує мені слухати свою інтуїцію і приймати рішення, які відповідають моїм цінностям. Всякий раз, коли мені важко чи сумніватися в собі, я згадую про обітницю любити себе,

– розповідає Тейлор

Вона також радить кожному спробувати хоч раз "одружитись на собі", навіть якщо ви у стосунках. Це стане вашим актом виявлення любові до найважливішої людини у вашому життя – до вас самих.

Усі фото: Daily Mail