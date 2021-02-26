Молодая пара осуществила самое неожиданное приключение в своей жизни: влюбленные целых 2 года жили в настоящем средневековом замке в Германии.

Владельцы замка искали несколько людей, которые смогут минимально модернизировать комнаты древней крепости в обмен на постоянное жительство во время работы.

Интересно Ученые назвали 5 вещей, которые объединяют все счастливые пары

Юлия с мужем сразу согласились на такую ​​авантюру. В их распоряжении оказался замок площадью в 600 квадратных метров, который построили в 1482 году и реставрировали только в 1972-м.

Невероятно, но замок достаточно хорошо выглядел – он пережил различные битвы и даже Первую и Вторую мировые войны, поэтому не было необходимости в кардинальной модернизации. Обычно они занимались мелким ремонтом.

Одна из комнат в замке / Фото Borssss Imgur (Больше фотографий – ниже)

"Мы никогда не ставили перед собой цель полностью модернизировать замок. За два года удалось отремонтировать окна, большой балкон, электрическую проводку. Также мы залепили различные дыры, куда могли пролезать грызуны. А еще – провели WiFi", – рассказывает женщина.

Впрочем, некоторые вещи в замке не изменились и через 500 лет. Или по крайней мере напоминали старые времена.

Иногда электрическая печь ломалась, поэтому приходилось готовить пищу на настоящем огне.

Фото Borssss Imgur

Пара засыпала на огромной кровати, которое они сделали с дерева. Ее вес – 400 килограмм.

Фото Borssss Imgur

Туалет выглядел как настоящий трон. Цепочка справа – это колокольчик. Слива не было, поэтому на помощь всегда приходило ведро.

Фото Borssss Imgur

Особенно некомфортно жилось зимой. В это время температура в замке опускалась до 8 градусов тепла – спасала только огромная печь. Впрочем, после такого отопления пара еженедельно выбрасывала до 60 литров пепла.

Летом могло быть еще хуже. Температура в некоторых комнатах замка поднималась до 40 градусов тепла.

Интересно 5 простых и дешевых способов улучшить свою жизнь

Ведра пепла / Фото Borssss Imgur

Один из самых интересных элементов замка – стеклянной балкон и стеклянной дом, окна которых выходили на густой лес. Однако по вечерам там бывало довольно страшно, ведь трудно понять, что ожидает в темноте.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Стекляной балкон / Фото Borssss Imgur

Представьте, что вы спите в стеклянном кубе, который полностью прозрачный с четырех сторон посреди леса, – говорит Юля.

Внутри стекляного домика / Фото Borssss Imgur

Несмотря на все, особый шарм в замке делали котики – их было шестеро. Они часто ходили охотиться, ведь в лесу было много разной "вкусностей".

Кошачье семейство / Фото Borssss Imgur

Такой опыт, считает Юлия, пошел ей на пользу. Ведь она осознала, насколько важно радоваться абсолютно привычным вещам.

Юлия в замке / Фото Borssss Imgur