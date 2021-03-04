Как выглядят женщины из разных стран мира: невероятные фото
Les Origines De La Beauté (Национальные истоки красоты) – интересный документальный проект, который демонстрирует, что женская красота не имеет границ. Посмотрите на эти фотографии: они просто невероятны.
Источник:Інстаграм Les Origines De La Beauté
Авторы проекта наглядно показывают, насколько разнообразным и красивым является все человечество, публикуя портреты женщин разных национальностей. Вы увидите, как выглядят представительницы даже из самых маленьких этнических групп.
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Бретонка
Бретонцы – народ кельтского происхождения, живущий в исторической области Бретань на северо-западе Франции. Они начали мигрировать туда из Британии еще с IV века из-за нападений англосаксов. Численность – 4 миллиона 365 000 человек.
Марийка
Марийцы - финно-угорский народ, который преимущественно проживает в России. Имеют собственный марийский язык. Численность – 600 000.
Туниска
Молдаванка
Сомалийка
Исландка
Тиграйка
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Тиграи - народ, проживающий на востоке Африки – в Эфиопии и Эритрее. Численность – примерно 8 миллионов.
Осетинка
Бете
Бете - народ, живущий в Кот-д'Ивуаре. Численность – 3 миллиона.
Украинка
Полька
Абхазка
Окситанка (французька этническая группа)
Памирка (малые иранские народы)
Немка
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