Les Origines De La Beauté (Национальные истоки красоты) – интересный документальный проект, который демонстрирует, что женская красота не имеет границ. Посмотрите на эти фотографии: они просто невероятны.

Авторы проекта наглядно показывают, насколько разнообразным и красивым является все человечество, публикуя портреты женщин разных национальностей. Вы увидите, как выглядят представительницы даже из самых маленьких этнических групп.

Интересно Мадонна, Бритни Спирс, Адель: как они выглядели в детстве – фото

Бретонка

Бретонцы – народ кельтского происхождения, живущий в исторической области Бретань на северо-западе Франции. Они начали мигрировать туда из Британии еще с IV века из-за нападений англосаксов. Численность – 4 миллиона 365 000 человек.

Марийка

Марийцы - финно-угорский народ, который преимущественно проживает в России. Имеют собственный марийский язык. Численность – 600 000.

Туниска

Молдаванка

Сомалийка

Исландка

Тиграйка

Интересно Все, как в кино: 7 романтических свиданий из фильмов, которые стоит воплотить в жизнь

Тиграи - народ, проживающий на востоке Африки – в Эфиопии и Эритрее. Численность – примерно 8 миллионов.

Осетинка

Бете

Бете - народ, живущий в Кот-д'Ивуаре. Численность – 3 миллиона.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Украинка

Полька

Абхазка

Окситанка (французька этническая группа)

Памирка (малые иранские народы)

Немка