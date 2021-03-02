Мадонна, Бритни Спирс, Адель: как они выглядели в детстве – фото
Все любят пересматривать свои старые детские фотографии. Там мы искренние, иногда улыбаемся, а иногда рыдаем. А вы когда задумывались, как выглядели знаменитые звезды шоу-бизнеса в детстве? Там множество просто безумных фотографий.
Источник:Bored Panda
Мы собрали для вас раритетные детские фотографии любимых актрис, певиц и других знаменитых людей. Только взгляните на Адель – там невероятно забавная фотография.
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Мадонна
Фото madonna
Кэтрин Зета-Джонс
Фото catherinezetajones
Энн Хэтэуэй
Фото annehathaway
Тейлор Свифт
Фото taylorswift
Рианна
Фото badgalriri
Селена Гомес
Фото selenagomez
Хайди Клум
Фото heidiklum
Кэти Перри
Фото katyperry
Дуэйн Джонсон (Скала)
Фото therock
Кристина Агилера
Фото xtina
Майли Сайрус
Фото mileycyrus
Бритни Спирс
Фото britneyspears
Джастин Тимберлейк
Фото justintimberlake
Марго Робби с братиком
Фото margotrobbie
Ким Кардашьян
Фото kimkardashian
Адель
Фото adele
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