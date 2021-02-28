Любимые вина великих людей: что любили Мэрилин Монро, Уинстон Черчилль и Наполеон
Хорошее вино – верный друг и напарник многих великих личностей. Мэрилин Монро, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Наполеон – все они любили этот благородный напиток.
Источник:24 канал
Мы расскажем вам о любимых винах известных людей, которые изменили наш мир.
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Уинстон Черчилль – шампанское
Сэр Уинстон Черчилль был ярым любителем коньяка. Но он открыл для себя еще одну страсть – шампанское. Политик признался, что не представлял свою жизнь без него.
"Не могу жить без шампанского. После победы я его заслуживаю, а после поражения я в нем нуждаюсь", – одна из крылатых фраз Уинстона Черчилля.
Коллекция шампанского, созданная в честь Уинстона Черчилля / Фото Pol Roger
Пинта шампанского (0,568 литра) Pol Roger во время ланча – обязательный ритуал, который он старался не пропускать. Существуют невероятные догадки, что за свою жизнь Уинстон Черчилль выпил до 42 тысяч бутылок шампанского. Вот это преданная любовь!
Бенджамин Франклин – мадера
Неожиданно, но фаворитом американского политика стала мадера – крепленое вино из Португалии. Известно, что именно оно было в бокалах на праздновании принятия Декларации независимости США.
Кстати, в свое время виноделы почтили память выдающихся политических деятелей США с помощью мадеры. Они создали специальную коллекцию вин с портретами президентов и выдающихся мест, которые сыграли роль в становлении американской нации.
Вина из этой коллекции / Фото rarewineco
Мэрилин Монро – шампанское
Знаменитая поп-дива была страстной поклонницей игристого вина. Но исследователи до сих пор не знают, какое шампанское было фаворитом для Мэрилин. Они предполагают, что это либо Dom Perignon в 1953 году, либо Piper-Heidsieck – им обычно угощают на церемониях "Оскар".
Мэрилин Монро вместе с Марлоном Брандо / Фото Getty Images
Наполеон – бургундское вино
Алкогольные предпочтения французского выдающегося деятеля окутаны интересными легендами. Говорят, он слабо разбирался в винах, но все решил счастливый случай.
Кто помог Наполеону полюбить вино? / Фото altavina
Когда-то к Наполеону подошел один из солдат, который в гражданской жизни занимался виноделием. Он очень нахваливал бургундское вино Gevrey-Chambertin и даже был убежден в его лечебных свойствах. Оно настолько понравилось Наполеону, что в каждый следующий поход полководец брал с собой много бутылок Gevrey-Chambertin.
Сальвадор Дали – розовое игристое вино
"Настоящий ценитель не пьет вино, а пробует на вкус его секреты", – рассказывал знаменитый художник.
Сальвадор Дали настолько любил вино, что придумал собственную классификацию. Он делил его не по месту происхождения, а по эмоциональному восприятию. К примеру, Божоле, Риоха и Мускат – это "вина радости", ведь они поднимают настроение и делают нас счастливее.
Сальвадор Дали очень любил вино / Фото Getty Images
Но самым любимым напитком талантливого художника была розовая кава – особое игристое вино, которое создают в Испании. Оно помогало ему "расширять сознание" и вдохновляло на самые неожиданные фантазии.
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