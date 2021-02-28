Хорошее вино – верный друг и напарник многих великих личностей. Мэрилин Монро, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Наполеон – все они любили этот благородный напиток.

Мы расскажем вам о любимых винах известных людей, которые изменили наш мир.

Интересно Как украинцы пьют вино: украинский винный блогер проводит большое исследование – присоединяйтесь

Уинстон Черчилль – шампанское

Сэр Уинстон Черчилль был ярым любителем коньяка. Но он открыл для себя еще одну страсть – шампанское. Политик признался, что не представлял свою жизнь без него.

"Не могу жить без шампанского. После победы я его заслуживаю, а после поражения я в нем нуждаюсь", – одна из крылатых фраз Уинстона Черчилля.

Коллекция шампанского, созданная в честь Уинстона Черчилля​ / Фото Pol Roger

Пинта шампанского (0,568 литра) Pol Roger во время ланча – обязательный ритуал, который он старался не пропускать. Существуют невероятные догадки, что за свою жизнь Уинстон Черчилль выпил до 42 тысяч бутылок шампанского. Вот это преданная любовь!

Бенджамин Франклин – мадера

Неожиданно, но фаворитом американского политика стала мадера – крепленое вино из Португалии. Известно, что именно оно было в бокалах на праздновании принятия Декларации независимости США.

Кстати, в свое время виноделы почтили память выдающихся политических деятелей США с помощью мадеры. Они создали специальную коллекцию вин с портретами президентов и выдающихся мест, которые сыграли роль в становлении американской нации.

Вина из этой коллекции / Фото rarewineco

Мэрилин Монро – шампанское

Знаменитая поп-дива была страстной поклонницей игристого вина. Но исследователи до сих пор не знают, какое шампанское было фаворитом для Мэрилин. Они предполагают, что это либо Dom Perignon в 1953 году, либо Piper-Heidsieck – им обычно угощают на церемониях "Оскар".

Мэрилин Монро вместе с Марлоном Брандо / Фото Getty Images

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Наполеон – бургундское вино

Алкогольные предпочтения французского выдающегося деятеля окутаны интересными легендами. Говорят, он слабо разбирался в винах, но все решил счастливый случай.

Кто помог Наполеону полюбить вино? / Фото altavina

Когда-то к Наполеону подошел один из солдат, который в гражданской жизни занимался виноделием. Он очень нахваливал бургундское вино Gevrey-Chambertin и даже был убежден в его лечебных свойствах. Оно настолько понравилось Наполеону, что в каждый следующий поход полководец брал с собой много бутылок Gevrey-Chambertin.

Сальвадор Дали – розовое игристое вино

"Настоящий ценитель не пьет вино, а пробует на вкус его секреты", – рассказывал знаменитый художник.

Сальвадор Дали настолько любил вино, что придумал собственную классификацию. Он делил его не по месту происхождения, а по эмоциональному восприятию. К примеру, Божоле, Риоха и Мускат – это "вина радости", ведь они поднимают настроение и делают нас счастливее.

Кстати, вина, созданные в той же стилистике, вы можете попробовать и в коллекциях SHABO, например, десертный белый Мускат SHABO Reserve и молодые вина в стиле Божоле.

Сальвадор Дали очень любил вино / Фото Getty Images

Но самым любимым напитком талантливого художника была розовая кава – особое игристое вино, которое создают в Испании. Оно помогало ему "расширять сознание" и вдохновляло на самые неожиданные фантазии.