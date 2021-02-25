Знакомьтесь, друзья, это – Анна-Евгения Янченко, винный эксперт, преподаватель школы вина WineStart, лектор WSET, винный блоге. Вы ее знаете как Сомелье в зеленых штанах

Сейчас Анна-Евгения работает над магистерским дипломом для Odessa National Academy of Food Technologies в сотрудничестве с институтом Hochschule Geisenheim University. И проводит винное исследование, более масштабное, чем все, что ранее проводились в Украине. Ее план – получить 1000 ответов.

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Что она исследует?

В целом же цель деятельности Анны-Евгении – изменить нашу культуру потребления с крепкого алкоголя на вино, тем самым снизить количество сердечно-сосудистых болезней и повысить среднюю продолжительность жизни в Украине. Эксперт уверена, что на самом деле это возможно.

Итак, мы вместе с Анной-Евгенией просим вас о помощи и предлагаем принять участие в этом исследовании.

Анна-Евгения Янченко

Как можно помочь исследованию?

Если вы не работаете профессионально в винной сфере, пожалуйста, пройдите опрос, это займет не более 10 минут вашего времени. Все вопросы сформулированы в формате выбора вариантов, нужно только поставить отметки, от себя придумывать ничего не нужно.

Если вы сомелье или работник винной индустрии, просим вас распространить опрос среди друзей, которые не работают в винной индустрии.

Опросник вы можете найти по ссылке здесь.

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Сюрприз для участников

И напоследок – хорошая новость: для проведения исследования Анна-Евгения получила грант, и планирует потратить определенную часть этих средств на подборку замечательных вин, которые будут разыграны среди всех, кто примет участие в опросе. Розыгрыш состоится 5 марта, о его результатах можно будет узнать на странице Сомелье в зеленых штанах. Поэтому благодарим вас заранее и желаем успеха в розыгрыше, а Анне-Евгении – в этом важном деле! Создаем украинскую винную культуру вместе!