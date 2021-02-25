Знайомтесь, друзі, це – Анна-Євгенія Янченко, винна експертка, викладачка школи вина WineStart, лекторка WSET, винна блогерка, котру ви знаете як Сомельє в зелених штанях.

Зараз Анна-Євгенія працює над магістерським дипломом для Odessa National Academy of Food Technologies у співробітництві з інститутом Hochschule Geisenheim University. І проводить винне дослідження, яке є більш масштабним, ніж будь-які, що будь-коли проводилися в Україні. Її план – отримати 1000 відповідей.

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Що вона досліджує?

В цілому ж мета діяльності Анни-Євгенії – змінити нашу культуру споживання з міцного алкоголю на вино, тим самим знизити кількість серцево-судинних хвороб і підвищити середню тривалість життя в Україні. Експертка впевнена у тому, що насправді це можливо.

Отже, ми разом з Анною-Євгенією просимо вас про допомогу і пропонуємо взяти участь у цьому дослідженні.

Анна-Євгенія Янченко

Як можна допомогти дослідженню?

Якщо ви не працюєте професійно у винній сфері, будь ласка, пройдіть опитування, це потребує не більше ніж 10 хвилин вашого часу. Всі питання сформульовано у форматі вибору варіантів, потрібно лише поставити позначки, від себе вигадувати нічого не потрібно.

Якщо ви сомельє або працівник винної індустрії, просимо вас розповсюдити опитування серед друзів, котрі не працюють у винній індустрії.

Опитування ви можете знайти за посиланням тут.

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Сюрприз для учасників

І наостанок — гарна новина: для проведення дослідження Анна-Євгенія отримала грант, і планує витратити певну часть цих коштів на добірку чудових вин, котрі буде розіграно серед усіх, хто візьме участь у опитуванні. Розіграш відбудеться 5 березня, про його результати можна буде дізнатись на сторінці Сомельє в зелених штанях. Тож дякуємо вам заздалегідь і бажаємо успіху у розіграші, а Анні-Євгенії — у цій важливій справі! Створюємо українську винну культуру разом!