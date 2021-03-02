Мадонна, Брітні Спірс, Адель: як вони виглядали у дитинстві – фото
Усі люблять переглядати свої старі дитячі фотографії. Там ми щирі, інколи усміхнені, а буває й заплакані. Але завжди – дуже-дуже кумедні. А ви колись задумувалися, як виглядали знамениті зірки шоу-бізнесу у дитинстві? Там безліч просто шалених фотографій.
Джерело:Bored Panda
Ми зібрали для вас раритетні дитячі світлини улюблених акторок, співачок та інших знаменитих людей. Лише погляньте на Адель – там неймовірно кумедна фотографія.
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Двейн Джонсон (Скала)
Фото therock
Мадонна
Фото madonna
Кетрін Зета-Джонс
Фото catherinezetajones
Енн Гетевей
Фото annehathaway
Тейлор Свіфт
Фото taylorswift
Ріанна
Фото badgalriri
Селена Гомес
Фото selenagomez
Хайді Клум
Фото heidiklum
Кеті Перрі
Фото katyperry
Крістіна Агілера
Фото xtina
Майлі Сайрус
Фото mileycyrus
Брітні Спірс
Фото britneyspears
Джастін Тімберлейк
Фото justintimberlake
Марго Роббі з братиком
Фото margotrobbie
Кім Кардаш'ян
Фото kimkardashian
Адель
Фото adele
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