Коли природа взяла своє: 20 дивовижних фото закинутих місць з усього світу
Людина може вважати себе королем світу: зводити величезні будинки і навіть міста, прокладати дороги й мости, видобувати для себе енергію за рахунок екології. Проте на цих фото природа перемагає цивілізацію і показує, наскільки крихітними створіннями є люди.
Джерело:boredpanda
Пропонуємо переглянути цю добірку дивовижних фото, щоб переконатись – людина далеко не завжди може змагатись з природою. Варто лише на кілька років полишити місце, щоб дерева, трава чи навіть пісок почали відвойовувати своє законне місце.
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Природа може дуже старанно приховувати сліди людської діяльності. Древнє місто майя Тікаль вдалось віднайти і частково реставрувати. А скільки ще подібних міст приховані під шарами ґрунту та рослин? Проте не потрібно далеко ходити. І у наш час вистачає прикладів, коли цілі будинки чи залізничні колії опиняються у владі природи.
Ця стара теплиця виглядає справді чарівно
Фото glory.of.disrepair
Ця теплиця теж давно закинута, і для величезної агави тепер немає ніяких перешкод
Фото liesje-73
Ця румунська синагога майже зруйнована
Фото tobi_urbex
Закинутий замок Путцар у Німеччині
Здається, ця арка досить міцна, якщо витримує таке величезне дерево
Фото boredpanda
Навряд чи цьому водію вже прийдуть штрафи за неправильне паркування
Машина майже повністю оповита плющем.
Фото boredpanda
"Перевернута вежа" на португальській віллі Кінта-да-Регалейра
Фото glory.of.disrepair
А ось це виглядає справді моторошно
Фото MacNCheese22
Тепер у цьому старому готелі зовсім інші гості
Фото Mirna Pavlovic
Це дерево буквально проковтнуло знак
Фото daito
У житловому комплексі у Тайвані дерева заполонили вулиці
Фото flickr.com
Німецьке круїзне судно MS World Discovere
Воно затонуло біля берегів Соломонових островів у квітні 2000 року
Фото sv_manjana
Ще трохи – і цей будинок зовсім не буде видно під пісками
Фото DrFetusRN
Хтось сумнівається у тому, що на цій німецькій віллі тут живуть привиди?
Фото Darksider2
Хтось тут дуже довго не прибирав
Фото pineapple_blue
Міст у Новій Зеландії, яким тепер буде дуже важко пройти
Фото sacrecoeur1206
Огорожі, що збудували люди, зовсім не перепона для цих дерев
Фото clickybyro2757
Фото MikeLeRoi
Справжня трава змогла пробитись до сонечка крізь шар штучної
Фото ameades
Ці залізничні колії виглядають так загадково, що їх можна було б знімати у фільмі "Сутінки"
Фото journeywithlight
А тут, здається, навпаки – симбіоз природи та цивілізації
Фото waschmack
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