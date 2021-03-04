Человек может считать себя королем мира: строить огромные дома и даже города, прокладывать дороги и мосты, добывать для себя энергию за счет экологии. Однако на этих фото природа побеждает цивилизацию и показывает, насколько крошечными созданиями есть люди.

Посмотрите на эту подборку удивительных фото, чтобы убедиться – человек далеко не всегда может соревноваться с природой. Стоит лишь на несколько лет покинуть место, чтобы деревья, трава или даже песок начали отвоевывать свое законное место.

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Природа может очень тщательно скрывать следы человеческой деятельности. Древний город майя, Тикаль, удалось найти и частично реставрировать. А сколько еще подобных городов скрыты под слоями почвы и растений? Однако не нужно далеко ходить. И в наше время хватает примеров, когда целые дома или железнодорожные пути оказываются во власти природы.

Эта старая теплица выглядит действительно волшебно

Фото glory.of.disrepair

Эта теплица тоже давно заброшена, и для огромной агавы теперь нет никаких препятствий

Фото liesje-73

Эта румынская синагога почти разрушена

Фото tobi_urbex

Заброшенный замок Путцар в Германии

Кажется, эта арка очень прочная, если выдерживает такое огромное дерево

Фото boredpanda

Вряд ли этому водителю уже придут штрафы за неправильную парковку

Машина почти полностью окутана плющом.

Фото boredpanda

"Перевернутая башня" на португальской вилле Кинта-да-Регалейра

Фото glory.of.disrepair

А вот это выглядит действительно жутко

Фото MacNCheese22

Теперь в этом старом отеле совсем другие гости

Фото Mirna Pavlovic

Это дерево буквально проглотило знак

Фото daito

В жилом комплексе в Тайване дерева заполонили улицы

Фото flickr.com

Немецкое круизное судно MS World Discovere

Оно затонуло у берегов Соломоновых островов в апреле 2000 года

Фото sv_manjana

Еще немного – и этот дом совсем не будет видно под песками

Фото DrFetusRN

Кто-то сомневается в том, что на этой немецкой вилле здесь живут привидения?

Фото Darksider2

Кто-то здесь очень долго не убирал

Фото pineapple_blue

Мост в Новой Зеландии, по которому теперь будет очень трудно пройти

Фото sacrecoeur1206

Ограды, построенные людьми, совсем не преграда для этих деревьев

Фото clickybyro2757

Фото MikeLeRoi

Настоящая трава смогла пробиться к солнышку сквозь слой искусственной

Фото ameades

Эти железнодорожные пути выглядят так загадочно, что их можно было бы снимать в фильме "Сумерки"

Фото journeywithlight

А здесь, кажется, наоборот – симбиоз природы и цивилизации

Фото waschmack