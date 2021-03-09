За час пандемії близнючки з Великої Британії змогли скинути 115 кілограмів на двох, схуднувши на 14 розмірів. Вони розповіли, як їм вдалось досягнути таких дивовижних результатів.

До минулого року 26-річні Шенон та Олівія обожнювали харчуватись їжею з МакДональдзу, величезними бутербродами та вечеряти піцою. Ні до чого хорошого це не призвело: Олівія почала страждати на важкі болі у спині, вона не могла самостійно нахилятись і потребувала операції на хребті. Після операції дівчата твердо вирішили змінюватись свої звички. І робили вони це разом.

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З самого дитинства дівчата звикли красти різноманітні солодощі та шоколад з кухні та ховати їх від батьків, а у шкільні роки всі кишенькові гроші витрачали на морозиво, печиво та інші смаколики. У дорослому ж віці вони почали постійно замовляти їжу на виніс. Також попри постійну сидячу роботу в офісі, вони не займались ніякими фізичними вправами.

Погані харчові звички та сидячий спосіб життя привели до того, що після 20 років дівчатам стало просто страшно ставати на ваги.

Так дівчата виглядали до того, як почали худнути / Фото Daily Mail

А діагноз Олівії, стеноз хребта, дав близнючкам знак, що пора щось змінювати у своєму житті.

На вихідних я була прикута до ліжка через спину, і я багато емоційна їла. Я фізично нічого не могла зробити для себе, тато взував мені черевики, бо я фізично не могла нахилитися,

– розповідає дівчина

Фото Daily Mail

Операція принесла Олівії полегшення і зменшила навантаження на хребет, до того ж вона втратила трохи ваги через стрес та лікування. Вона замислилась над тим, що не хоче, аби страшний біль у спині повертався знову. Проте зізналась, що потужною мотивацією для неї стало не лише здоров'я, а й бажання гарно вдягатись:

Я ніколи не думала, що наближусь до 10-го розміру (розмір S), але мотивацією став одяг. Коли мені було 20, в магазинах не було нічого мого розміру. А зараз я вражена можливістю носити усе, що мені заманеться,

– каже дівчина

Так дівчата виглядали, коли лише почали худнути / Фото Daily Mail

Стан сестри став поштовхом для Шенон також замислитись над своїми звичками і вперше за довгі роки стати на ваги.

Перший раз, коли я зважилась, я просто сиділа і плакала цілу ніч. Я не хотіла визнавати те, наскільки великою я стала. Це сильно мене вразило,

– зізнається Шенон

Як їм вдалось схуднути

Під час локдауну дівчата почали жити разом – так почався їх шлях до схуднення. Ось кілька речей, які допомогли їм скинути вагу і повернутись до здорового життя без болю?

Почали складати план харчування, а не хаотично кидати у кошик усі продукти в супермаркеті

Зменшили порції їжі

Відмовились від їжі на виніс із закладів

Не викинули усі смаколики геть із будинку, а замінили їх корисними аналогами

Почали їсти більше овочів

Шкідливі перекуси у МакДональдзі замінили на корисні перекуси фруктами та салатом

Почали щодня робити вправи, головне – регулярність.

Так близнючки виглядають зараз / Фото Daily Mail

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Дівчата наголошують, що не потрібно починати з різкого обмеження:

Справа не в тому, щоб наповнити свою тарілку лише овочами. Ви все ще можете ласувати улюбленими стравами. Головне – це розірвати цей емоційний зв’язок з їжею, знати міру та контролювати, наскільки велику порцію ви собі накладаєте в тарілку.

За весь цей час Олівії вдалось скинути 61 кілограм, а Шенон – 55. Знайомі, які їх зустрічають, по-справжньому вражені таким кардинальним перевтіленням, адже близнючки більше зовсім не схожі на тих, ким вони були ще рік тому.

Фото Daily Mail

Шенон зізнається, що вони стали набагато щасливішими, коли змінили свій спосіб життя: "Ми надзвичайно пишаємося один одним. Ми допомагали одна одній на цьому шляху, і я не думаю, що могла б це зробити без Олівії"