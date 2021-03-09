Жінка схудла на 66 кілограм, щоб помститися хлопцю: як вона зараз виглядає
Дівчина вирішила кардинально змінитися після розриву стосунків із хлопцем, який постійно принижував її через зайву вагу. Вона схудла просто до невпізнаваності.
Джерело:Youtube Truly
Таким чином жінка захотіла помститися своєму колишньому хлопцю. Хоча згодом зрозуміла, що це не найкраща мотивація для схуднення, розповіла Джозі на своєму YouTube-каналі Truly.
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Я була дівчиною, яку мій колишній зовсім не хотів. Тому я стала дівчиною, з якою він ніколи не зможе бути, – розповідає Джозі.
На цій фотографії дівчина важить близько 136 кілограм
Фото Instagram Josievr
Хлопець кинув Джозі за два дні до Нового року
Фото Instagram Josievr
Дівчину це серйозно засмутило. Однак вона не опустила руки, а почала правильно харчуватися та займатися в тренажерному залі
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Зовсім скоро Джозі побачила перші результати. Це її змотивувало працювати ще інтенсивніше
Фото Instagram Josievr
Як результат – дівчина схудла на 66 кілограм. Її теперішня вага – 70 кілограм.
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Моя подорож зі схуднення почалася як помста своєму колишньому. Але це неправильно. На шляху зрозуміла, що такі речі потрібно робити для себе, а не для інших людей, – пояснює дівчина.
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