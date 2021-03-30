Як би ви не любили свою роботу, проте без нервових ситуацій не обійтись. Замовники вас не розуміють, начальник вимагає неможливого, а колеги й взагалі дратують. Від цього страждає ваш психологічний стан та продуктивність.

Важливо навчитись організовувати свій робочий процес так, щоб робота не перетворилась на постійний потік стресу та переживань. Ось кілька порад, які допоможуть справитись з напруженням на роботі.

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Концентруйтесь на одному занятті

Намагайтесь не відволікатись на інші заняття, поки не завершите поточні справи. До прикладу, не переглядайте пошту потрохи увесь день – виділіть для цього конкретний час.

Не відволікайтесь на сторонні фактори / Фото Unsplash

Без прокрастинації

Коли перед нами стоїть велике завдання, яке так страшно починати, то відразу стає дуже цікаво прибрати робочий стіл чи почитати новини. Проте таке відкладання ні до чого хорошого не призведе: ви все одно про це постійно будете думати та нервувати. У найгіршому випадку вам не вистачить часу, щоб зробити усе якісно.

Робіть перерви

Працювати з ранку до ночі без перерви – не найкраща ідея. Ви втомлюєтесь, у вас падає концентрація, ви гірше запам'ятовуєте і починаєте робити дурні помилки. Краще час від часу робити легку зарядку чи навіть недалеко прогулятись.

Знаходьте час для відпочинку на роботі / Фото Unsplash

Не беріть все близько до серця

Навіть якщо зранку колега не привітався з вами, по офісу ходять чутки про скорочення, а начальник злегка нагримав, не драматизуйте. Розв'язуйте проблеми тоді, коли вони чітко стоять перед вами й пам'ятайте – усі ми люди, і у колег та керівників також буває поганий настрій.

Подумайте, для чого ви це робите

Ви отримаєте набагато більше задоволення від роботи, якщо будете розуміти, що робите щось корисне і комусь допомагаєте. Тоді й енергії більше, і час на робочому місці летить непомітно!

Надайте своїй роботі сенс / Фото freepik

Не беріть на себе забагато

Тверезо оцінюйте свої можливості: усіх справ переробити не можливо. Особливо важливо засвоїти це перфекціоністам. Та й не варто ставити роботу у центр свого життя, інакше ви ризикуєте заробити собі професійне вигорання.

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Просити про допомогу – не соромно

Ніхто не виграє від того, що ви будете замовчувати проблеми і намагатись вирішувати усе самостійно. Зрозумійте, що ви не всесильні, і для того у вас є робоча команда, щоб справлятись з усіма викликами разом.

Не бійтесь просити про допомогу / Фото Pexels

Виконуйте лише свої обов'язки

Допомагати колегам – це добре, проте не варто на постійній основі виконувати чужу роботу. Чітко визначте свої обов'язки, щоб краще розподіляти робочий час, а інші не думали скинути на вас додаткові завдання, за які вам ніхто не платить.

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Навчіться відмовляти

Це важлива навичка як в особистому, так і у професійному житті. Ви не повинні відчувати вини за те, що відмовляєтесь робити не свою роботу чи завдання, з якими фізично не можете справитись. Кажіть про це керівництву відразу і без зайвих відмовок: "Це виходить за рамки моїх обов'язків, мій графік занадто перевантажений".

Навчіться казати "ні" / Фото Pexels

Винагороджуйте себе

День видався не найкращий? Не біда, хваліть себе навіть за найменші досягнення. Придумайте маленькі ритуали винагородження себе наприкінці робочого дня: тепла ванна, смаколик чи епізод улюбленого серіалу.