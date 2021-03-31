Світ так стрімко змінюється, що сьогодні – ти професіонал у своїй справі, а вже завтра – твої знання зовсім застарілі. Тому цінні стають не самі знання, а вміння швидко навчатись і втілювати вивчене на практиці. І це під силу кожному, варто лише дослухатись до цих порад.

Маркетологиня Софія Дутчак вважає, що зовсім не соромно чогось не знати. Вона розповідає, чому все життя потрібно прагнути до нових знань і як це робити правильно, щоб чергові курси не виявились марною тратою грошей.

Читайте також: Спокійно, без нервів: 10 способів припинити стресувати на роботі

Спеціалістка переконана, що постійне навчання – це джерело успіху: "Я хочу робити корисне і йти вперед стільки, скільки зможу. Але для цього потрібен ресурс. Свій я отримую в намаганні бути вічним студентом." Вона називає цю концепцію lifelong learning.

Як знайти дійсно "своє"

У нашому інформаційному просторі постійно стільки контенту, що дуже легко загубитись. Експертка радить не хапатись за усе потрохи, адже тоді неможливо добре засвоїти щось одне і сенсу у такому навчанні немає.

Не фокусуйтеся на усіх корисних сферах. Оберіть лише ті, що викликають щиру цікавість. Якщо gut feeling підказує, що ви будете шкодувати, якщо не придбаєте цей курс/книгу/білет, то чого чекати?

– радить Софія Дутчак

Не хапайтесь за усі заняття водночас / Фото freepik

Кому потрібно навчатись у першу чергу

Першочергово концепція lifelong learning корисна для спеціалістів у сфері діджитал та комунікацій. Це такі професії як, до прикладу, інтернет-маркетолог, SMM-спеціаліст, контент-маркетолог чи спеціальності, пов'язані з інтерфейсом сайтів та додатків.

Наша царина регулярно проходить цикл повного оновлення раз на декілька років. Це означає, що стандарту традиційної вищої освіти для digital-спеціалістів просто не існує,

– розповідає маркетологиня

Вона радить постійно тримати "руку на пульсі" та оновлювати знання, щоб витримати конкуренцію. Для цього корисно слідкувати за лідерами у цій галузі, які регулярно діляться новинками та свіжими новинами.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

З чого почати

Не обов'язково відразу бігти записуватись на численні курси та вебінари. Почніть з регулярного читання: "Професійна література, нон фікшн та художка. Непереможне комбо, яке щодня підвищує якість вашого життя", – каже експертка.

Почніть регулярно читати різну літературу / Фото Pexels

Намагайтесь знайти таку роботу, яка б змушувала вас постійно дізнаватись нове, а не стояти на місці. Це найкращий стимул для того, щоб навчатись.

Софія Дутчак також наголошує на тому, що у сучасному світі кожен обов'язково може знайти справу до душі чи в один момент кардинально змінити життя: "Світ такий об’ємний і багатовекторний. Ви завжди можете піти вивчати квантову фізику."