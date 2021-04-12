Поганий сон може мати безліч причин: стрес, тривога, хвороба, зміна часових поясів тощо. Останні дослідження показали, що ви можете погано спати й через банальну нудьгу. Вчені пояснили, як це пов'язано і як побороти безсоння.

За час пандемії нудьга стала звичною справою, адже багатьом людям довелось провести цілі тижні на самоізоляції у 4 стінах – а це не надто веселе заняття. Проте мало хто здогадувався, що нудьга може негативно впливати на якість сну, про що говорить дослідження, опубліковане на Science Direct.

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Вчені виявили зв'язок між нудьгуванням та поганим сном:

Люди, схильні нудьгувати протягом дня, стають більш неуважними, вони стають жертвами "прокрастинації перед сном" – тобто відтягують сон якомога довше і, як результат, погано сплять вночі,

– говорять вчені

Автор дослідження, викладач психології Ай Ні Тео вважає, що саме нудьга змушує нас відтягувати сон, а це може призвести не лише до безсоння, а й до погіршення когнітивних навичок та навіть проблем зі здоров'ям. Він також зазначає, що ця проблема дуже поширена серед підлітків та молоді.

Проблема "прокрастинації перед сном" поширена серед молоді / Фото Pexels

Щоб впоратися з нудьгою, люди починають метушитися та вигадувати собі різноманітні завдання, аби лише не лягати спати. Проте й ця завдання вони виконують неуважно, вони не зосереджені на конкретному моменті, тому лягають спати занадто пізно. Якість сну при цьому також погіршується.

Як покращити свій сон

Клінічна психологиня та співзасновниця клініки "Гарний сон" Мая Шедель пояснила, що просто бути активним та зайнятим вдень – недостатньо. Потрібно ще й прибрати усі подразники перед сном:

Ваше тіло повинно розвивати міцний зв'язок між ліжком і сном. Коли ж ми дивимося телевізор або у свої телефони в ліжку, це бентежить наше тіло. Немає нічого гіршого, ніж перевірити час і зрозуміти, що зараз 3 ранку,

– каже експертка

Краще прибрати усі гаджети перед сном / Фото Unsplash

Автор дослідження також запропонував два ефективних підходи, які можуть значно покращити вам сон.

1. Впоратись з нудьгою

Не дозволяйте собі безладно блукати квартирою увечері. Детально сплануйте свій день та вечір, щоб ви не починали нудьгувати, і чітко визначте, о котрій годині ви будете лягати спати.

Наприклад, якщо нам потрібно більше часу, щоб розслабитися перед сном, тоді сплануйте, що саме ви робитимете для розслаблення. Розвивайте самодисципліну та дотримуйтесь графіку,

– розповідає Тео

2. Будьте уважні

Оскільки саме неуважність приводить до того, що ми зволікаємо зі сном, то експерт радить розвивати зосередженість. Виконуючи певні завдання за графіком перед сном, не відволікайтесь на інші справи, а концентруйтесь на чомусь одному.

Намагайтеся концентруватись на одному завдання / Фото Unsplash

Як проводили дослідження



У дослідженні взяли участь 270 учасників у віці від 18 до 69 років. Нудьга вимірювалась у схильності людини до непосидючості та невмінні довго концентруватись на одній справі, думати довгий час на одну й ту ж тему.