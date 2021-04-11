В детстве все было просто: дружили те, кто делился игрушками, с кем вы жили на одной улице или сидели за одной партой. И такая дружба крепко длится годами, а то и десятилетиями. Во взрослом возрасте все становится сложнее.

Чем старше мы становимся, тем меньше вокруг людей, которых мы можем назвать настоящими друзьями. А пандемия и вовсе заставила нас разорвать некоторые социальные контакты. Почему так случается, знают эксперты: Даниэль Джексон, коуч по дружбы, и автор книги "Великая дружба", Энн Фридман. Они рассказали о 3 самые распространенных ошибках, которые приводят к тому, что с возрастом у нас все меньше друзей.

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"Мне негде искать друзей"

Не бывает идеальных условий, места или ситуации, когда вы можете найти себе нового друга. Существуют специальные приложения для знакомств, где легко можно договориться о встрече с новым человеком, а также – сообщества в соцсетях. Даже просто тематическая группа о вязании, машины или любимый сериал может дать вам крутого собеседника, с которым вам будет интересно, а в перспективе – и нового друга. Джексон советует также просто оглянуться:

Многие из нас не обращают внимания на знакомых, с которыми у нас уже установлены связи. По каким-то причинам мы отвергли их как потенциальных друзей. Рассмотрите их еще раз,

– говорит эксперт

Существует много мест, где можно найти друзей / Фото Pexels

"Дружба – это легко"

Над дружескими отношениями, как и над семейными, нужно работать. Исследование показало, что люди, которые считали, что для долгосрочных отношений нужно прилагать усилия, имели больше друзей, чем те, кто считал, что дружба – это просто везение. Друзьям нужно посвящать свое время и энергию.

Мы думаем, что дружба с человеком должна продолжаться сама собой. А потом в любой странной, неудобной или сложной ситуации просто сдаемся. Что ж, тогда мы будем начинать эти отношения ежедневно с нуля,

– рассказывает Джексон

Над дружескими отношениями также нужно работать / Фото Unsplash

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"Все должны быть лучшими друзьями"

Во взрослом возрасте ярлык "лучший друг" может породить больше проблем и нереалистичных ожиданий, чем приятных отношений.

Мы не говорим об этом вслух, но тайно ожидаем: "Хорошо, ты должен быть человеком, придет ко мне тогда, когда я захочу поговорить. И ты должен знать, как правильно со мной говорить. И если ты начнешь проводить много времени с другим другом , то я буду чувствовать себя плохо, потому что ты должен быть только моим лучшим другом ",

– предостерегает эксперт

Так могло быть в детстве, однако между взрослыми это непременно порождает недоразумения и разочарования. Поэтому Энн Фридман предлагает заменить концепцию "лучший друг" на "большая дружба": "Та, которая длилась долгое время, возможно, пережила какие-то большие изменения и трудности, где люди отдают что-то одно друг другу и могут быть уязвимыми."