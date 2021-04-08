Блогер сняла смешное видео о том, как изменился ее парень за полтора года отношений. Один миг – и накаченный мальчик превращается в милого "пузатика".

Видео, которое набрало более 80 тысяч просмотров, опубликовала блогер под ником hollymillstbe. Она вместе со своим парнем снимает шуточные ролики о совместных отношениях. Пара встречается уже полтора года.

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В начале отношений парень мог похвастаться действительно изысканной фигурой. Здесь и рельефные мышцы, и кубики пресса, и ухоженная прическа с аккуратно подстриженной бородкой.

Парень в начале отношений / Скриншот hollymillstbe

Проходит 18 месяцев – и парень несколько меняется. Кубики исчезают под милым животиком, а прическа превращается в маленький "кустик".

Парень после полтора года отношений / Скриншот hollymillstbe

Как это говорят, вот на что я рассчитывала и вот что я получила, – шутит hollymillstbe.

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Хотя видео было исключительно шутливым, однако многие пользователи негативно его восприняли. Люди утверждают, что это действительно обидно так сравнивать парня. Также девушку сразу обвинили в сексизме:

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