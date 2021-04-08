Как изменился парень за полтора года отношений: смешное видео от блогера
Блогер сняла смешное видео о том, как изменился ее парень за полтора года отношений. Один миг – и накаченный мальчик превращается в милого "пузатика".
Источник:Tik Tok
Видео, которое набрало более 80 тысяч просмотров, опубликовала блогер под ником hollymillstbe. Она вместе со своим парнем снимает шуточные ролики о совместных отношениях. Пара встречается уже полтора года.
Интересно Чудо-трансформация: тренер показала, как за несколько движений сделать идеальную фигуру – фото
В начале отношений парень мог похвастаться действительно изысканной фигурой. Здесь и рельефные мышцы, и кубики пресса, и ухоженная прическа с аккуратно подстриженной бородкой.
Парень в начале отношений / Скриншот hollymillstbe
Проходит 18 месяцев – и парень несколько меняется. Кубики исчезают под милым животиком, а прическа превращается в маленький "кустик".
Парень после полтора года отношений / Скриншот hollymillstbe
Как это говорят, вот на что я рассчитывала и вот что я получила, – шутит hollymillstbe.
Хотя видео было исключительно шутливым, однако многие пользователи негативно его восприняли. Люди утверждают, что это действительно обидно так сравнивать парня. Также девушку сразу обвинили в сексизме:
Интересно Женщина стала моделью после выхода на пенсию: как ей это удалось
- Представьте, если бы такое видео сделал парень (Pirate King)
- А теперь представьте, что они поменялись местами ... (No)
- Надеюсь, что он не против таких видео. Я бы плакала, если бы мой парень сделал такой ролик обо мне (FIKA)
Поделиться новостью