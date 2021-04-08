Женщина стала моделью после выхода на пенсию: как ей это удалось
65-летняя жительница Сингапура доказывает: выглядеть прекрасно можно в любом возрасте. А седина и морщины – не проблема, чтобы попасть на страницы модных журналов.
Источник:The Straits Times
Онг Би Ян вышла на пенсию еще в 58 лет. Именно тогда она смогла наконец-то нормально отдохнуть. Ведь в азиатских странах, где множество различных жестких традиций, по-настоящему расслабиться можно только в старости.
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Вместе со своим мужем Онг открыла небольшое кофейню 1degreeC, которую очень полюбила местная молодежь. Их даже в шутку называли "пожилыми предпринимателями". Со временем они начали еще один интересный бизнес - изготовление мебели из переработанных материалов.
Постоянное общение с молодыми людьми очень помогло амбициозной Онг. Женщина понемногу отошла от строгой корпоративной культуры и стала выглядеть так, как ей было комфортно.
Она перестала скрывать седину и собственные морщины. А также создала страницу в Инстаграме, где до сих пор делится приятными моментами из своей жизни.
Новый образ Онг настолько понравился всем, что ее заметили скауты из модельных агентств. Женщина была действительно шокирована. Она не верила, что это происходит на самом деле. Муж и дети все же уговорили застенчивую Онг принять участие хотя бы в одной фотосессии. И завертелось...
Этот опыт был фантастическим. Я встретила молодых, талантливых, заботливых и веселых людей. Каждая следующая съемка, в которой я участвовала, дали мне возможность побороть свои страхи, – рассказывает Онг Би Ян.
Недавно женщина появилась на обложке модного в Сингапуре журнала Harper's Bazaar. Оцените эти фото – она действительно эффектно выглядит и доказывает, что красота не имеет границ.
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