65-летняя жительница Сингапура доказывает: выглядеть прекрасно можно в любом возрасте. А седина и морщины – не проблема, чтобы попасть на страницы модных журналов.

Онг Би Ян вышла на пенсию еще в 58 лет. Именно тогда она смогла наконец-то нормально отдохнуть. Ведь в азиатских странах, где множество различных жестких традиций, по-настоящему расслабиться можно только в старости.

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Вместе со своим мужем Онг открыла небольшое кофейню 1degreeC, которую очень полюбила местная молодежь. Их даже в шутку называли "пожилыми предпринимателями". Со временем они начали еще один интересный бизнес - изготовление мебели из переработанных материалов.

Постоянное общение с молодыми людьми очень помогло амбициозной Онг. Женщина понемногу отошла от строгой корпоративной культуры и стала выглядеть так, как ей было комфортно.

Она перестала скрывать седину и собственные морщины. А также создала страницу в Инстаграме, где до сих пор делится приятными моментами из своей жизни.

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Новый образ Онг настолько понравился всем, что ее заметили скауты из модельных агентств. Женщина была действительно шокирована. Она не верила, что это происходит на самом деле. Муж и дети все же уговорили застенчивую Онг принять участие хотя бы в одной фотосессии. И завертелось...

Этот опыт был фантастическим. Я встретила молодых, талантливых, заботливых и веселых людей. Каждая следующая съемка, в которой я участвовала, дали мне возможность побороть свои страхи, – рассказывает Онг Би Ян.

Недавно женщина появилась на обложке модного в Сингапуре журнала Harper's Bazaar. Оцените эти фото – она ​​действительно эффектно выглядит и доказывает, что красота не имеет границ.

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