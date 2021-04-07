Украинский фотограф Иванка Лищук представила интересный фотопроект об одной из самых экстравагантных женщин Бердичева. Госпожу Веру узнают все: ее яркий макияж и оригинальный стиль – это просто вау!

Идея проекта возникла случайно: девушке не было что делать во время карантина, поэтому начала больше прогуливаться по городу. Однажды она увидела госпожа Веру и поняла – ее точно нужно сфотографировать.

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Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук

Найти госпожу Вера сначала было непросто. Бабушка не пользуется мобильным телефоном.

Я просто пришла к ее району, и там мы встретились. Госпожа Вера сразу согласилась на съемку. Ее назначили на семь утра следующего дня – чтобы успеть перед работой, – рассказывает Иванка Лищук.

В целом они организовали около 15-20 небольших фотосессий. Эти прогулки, вспоминает фотограф, стали приятной традицией.

Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук

Госпожа Вера – настоящая звезда Бердичева. Она часто наведывается на местный рынок, где подбирает интересную одежду, украшения и косметику для своих незабываемых образов. Кроме того, бабушка до сих пор работает. Она ухаживает за пожилой женщиной, а раньше рисовала агитационные плакаты на заводе.

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Каждое утро госпожа Вера выбирает наряды, делает макияж, строит на голове какую-то трехэтажную прическу из своих многочисленных париков. Далее она садится на маршрутку и едет на другой конец города к женщине Елене, за которой ухаживает, а вечером на последней маршрутке возвращается домой, – говорит фотограф.

Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук

Госпожа Вера никогда не говорит о своем возрасте. Лишь однажды она в шутку сказала, что чувствует себя на 5-7 лет. Женщина обожает свою жизнь и даже знает более сотни молитв, которые, по ее мнению, помогают оставаться энергичной и счастливой.

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Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук

Фото Иванка Лищук