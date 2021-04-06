Кто сказал, что рисовать нужно только красками или карандашами? Египетский художник ломает стереотипы и создает гиперреалистични рисунки обычной шариковой ручкой. На один рисунок уходит до 2 месяцев работы, однако оно того стоит.

Когда-то молодой художник Мустафа Ходейр увидел, как другие мастера создают удивительные рисунки ручкой. Он тогда рисовал довольно посредственно, однако его настолько захватила идея таких рисунков, он очень быстро начал совершенствовать свои умения. Сейчас портреты ручкой 28-летнего художника поражают реалистичностью. Трудно представить, что это не фото.

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В 2018 году он зарегистрировался в Твиттере и опубликовал свой первый рисунок – изображение малыша. Тогда портрет собрал более 2 тысяч лайков и до сих пор остается самой известной работой Мустафы.

На рисунках Мустафы оживают такие мировые звезды как принцесса Диана, футболист Мохаммед Салах, Мэрилин Монро и другие известные личности, которых очень легко узнать. Однако художник рисует и портреты обычных людей, которые его вдохновляют, изображения животных и греческих статуй. Кажется, можно протянуть руку и прикоснуться к ним.

Художник признается, что талант создавать такие рисунки не пришел к нему в один день.

Я много практиковался, чтобы достичь того уровня, на котором я сейчас, и чувствую, что превзошел мастерство тех художников, которыми я когда-то восхищался,

– говорит Мустафа

Если раньше Мустафа использовал только стандартную синюю шариковую ручку, к которой все привыкли, то сейчас он добавляет к своим работам больше цвета. Некоторые рисунки полностью созданы цветными ручками, хотя со стороны кажется, что их нарисовали карандашами или красками.