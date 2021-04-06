Хто сказав, що малювати потрібно лише фарбами чи олівцями? Єгипетський художник ламає стереотипи та створює гіперреалістичні малюнки звичайною кульковою ручкою. На один малюнок йде до 2 місяців роботи, проте воно того варте.

Колись молодий художник Мустафа Ходейр побачив, як інші майстри створюють дивовижні малюнки ручкою. Він тоді малював досить посередньо, проте його настільки захопила ідея таких малюнків, що він дуже швидко почав вдосконалювати свої вміння. Зараз портрети ручкою 28-річного художника вражають реалістичністю. Важко й уявити, що це не фото.

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У 2018 році він зареєструвався у Твіттері і опублікував свій перший малюнок – зображення малюка. Тоді портрет зібрав понад 2 тисячі вподобань і досі залишається найвідомішою роботою Мустафи.

На малюнках Мустафи оживають такі світові зірки як принцеса Діана, футболіст Мохаммед Салах, Мерилін Монро та інші відомі особистості, яких дуже легко впізнати. Проте художник малює й портрети звичайних людей, які його надихають, зображення тварин та грецьких статуй. Здається, можна протягнути руку й доторкнутись до них.

Художник зізнається, що талант створювати такі малюнки не прийшов до нього в один день.

Я багато практикувався, щоб досягти того рівня, на якому я зараз, і відчуваю, що перевершив майстерність тих художників, якими я раніше захоплювався,

– каже Мустафа

Якщо раніше Мустафа використовував лише стандартну синю кулькову ручку, до якої всі звикли, то зараз він додає до своїх робіт більше кольору. Деякі малюнки й повністю створені кольоровими ручками, хоча зі сторони здається, що їх намалювали олівцями або фарбами.

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