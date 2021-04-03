Мешканка Швеції з вітиліго втомилася через постійні образи щодо плям на її шкірі. Вона забила своє тіло татуюваннями, які допомогли їй прийняти себе та не боятися неприємної хвороби.

У 25-річної Анни Насс рідкісне захворювання шкіри – вітиліго. Деякі частини її тіла покриті світлими плямами різних розмірів. Все через недостатню кількість меланіну, який відповідає за колір клітин. Ця хвороба не є заразною, хоч люди постійно переконані в протилежному.

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Перші симптоми в дівчини з’явилися у 8 років. Тоді вона зауважила дивну пляму під коліном. А вже в середній школі вони почали розростатися по всьому тілу: на руках, шиї, грудях та плечах.

Саме тоді Ані поставили остаточний діагноз – вітиліго. Лікарі запропонували забрати плями через променеву терапію. Однак це могло нашкодити здоров’ю дівчини, тому вона відмовилася від такого лікування.

Тоді почалося справжнє пекло. Однокласники дівчини боялися заразитися від неї цією хворобою і постійно знущалися.

Коли люди навколо почали зауважувати плями на моєму тілі, вони не підходили до мене через страх заразитися. Я почувала себе самотньо і безпорадно, бо розуміла, що мені ніхто не допоможе, – згадує своє минуле Анна.

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З роками дівчина перестала одягати відкритий одяг, щоб приховати плями. А згодом – почала покривати своє тіло татуюваннями, які допомогли їй нарешті прийняти себе. Анна зрозуміла, вітиліго – це не вада, а цікава особливість.

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Коли мені виповнилося 20 років, я так втомилася почувати себе обмеженою через щось настільки безглузде як білі плями на шкірі. Тому я подумала, чому б не почати ділитися своїми фото в інстаграмі, де я б розповідала про вітиліго. Я зробила це насамперед для того, щоб ніхто більше не ставив мені питання про цю хворобу, – пояснює Анна.

Після цього дівчина перестала себе обмежувати. Зараз вона спокійно може прогулятися пляжем у купальнику і не переживає через косі погляди людей. Анна просто перестала звертати на це увагу.