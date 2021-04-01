20 речей, яких взагалі не мало б існувати: користувачі Twitter запустили кумедний тренд
Без одних речей нам важко обійтись, інші – нам просто не потрібні. А є речі, які виглядають настільки дивно чи навіть загрозливо, що взагалі незрозуміло, кому вони можуть знадобитись Саме цьому присвячений новий тренд у Twitter під назвою #StuffThatShouldNotExist.
Джерело:Twitter
Від коронавірусу до подушки із зображенням Ніколаса Кейджа: користувачі під цим хештегом показують речі, яких не мало б бути на цій планеті, але вони чомусь досі існують. Деякі з них виглядають кумедно, деякі – моторошно, інші ж – просто безглуздо. Перегляньте найкраще з цих твітів і переконайтесь що меж людської фантазії просто не існує!
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Це маленькі парасольки для черевиків
Фото FlindersEmma
Килим у ванній, який вкриває усю підлогу. Добре, що хоч не білий
Фото sorairodj
Сумніваємося, що котик погоджувався на це
Фото GeneralCattis
Просто навіщо?
Фото senpaiyessir
Через цю річ усі у квартирі чутимуть, що ви відкриваєте торт
Фото RewardingGrin
Пластик, за який природа не каже людству "дякую"
Фото carlodorrito
Подушка з лицем Ніколаса Кейджа, та ще й з паєтками!
Фото pixiebibliophi1
Ох, усі ми б хотіли, щоб цього не існувало, чи не так?
Фото YuGiOhV35
Просто ціла законсервована курка. Це навряд чи буде смачно
Фото Royale_tea1
Орео зі смаком риби, хто взагалі наважиться це спробувати?
Газована вода зі смаками справжніх страв. Очевидно, такий продукт не прижився
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Це білизна для ваших пальчиків. Здається, люди, які просто обрізали пальці на рукавицях, вже давно додумались до цього
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Прокладки із зображенням вампірів – це дійсно кумедно
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Класика, яку багато хто терпіти не може
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Як можна було таке вигадати й для чого?
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Просто їдьте до Австралії – там багато тварин, які лякають самим своїм існуванням
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Хтось вирішив зробити з машини красуню
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Кому спаде на думку носити такі сережки?
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А тут – моторошний зубатий гребінець для волосся
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Штани для того, щоб ви могли влаштувати пікнік будь-де
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