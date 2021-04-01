Без одних речей нам важко обійтись, інші – нам просто не потрібні. А є речі, які виглядають настільки дивно чи навіть загрозливо, що взагалі незрозуміло, кому вони можуть знадобитись Саме цьому присвячений новий тренд у Twitter під назвою #StuffThatShouldNotExist.

Від коронавірусу до подушки із зображенням Ніколаса Кейджа: користувачі під цим хештегом показують речі, яких не мало б бути на цій планеті, але вони чомусь досі існують. Деякі з них виглядають кумедно, деякі – моторошно, інші ж – просто безглуздо. Перегляньте найкраще з цих твітів і переконайтесь що меж людської фантазії просто не існує! Читайте також: 10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото Це маленькі парасольки для черевиків Фото FlindersEmma Килим у ванній, який вкриває усю підлогу. Добре, що хоч не білий Фото sorairodj Сумніваємося, що котик погоджувався на це Фото GeneralCattis Просто навіщо? Фото senpaiyessir Через цю річ усі у квартирі чутимуть, що ви відкриваєте торт Фото RewardingGrin Пластик, за який природа не каже людству "дякую" Фото carlodorrito Подушка з лицем Ніколаса Кейджа, та ще й з паєтками! Фото pixiebibliophi1 Ох, усі ми б хотіли, щоб цього не існувало, чи не так? Фото YuGiOhV35 Просто ціла законсервована курка. Це навряд чи буде смачно Фото Royale_tea1 Орео зі смаком риби, хто взагалі наважиться це спробувати? Газована вода зі смаками справжніх страв. Очевидно, такий продукт не прижився Фото Joonde_ До теми: Кондитер створює десерти, які зовсім не схожі на їжу: 20 кулінарних шедеврів Це білизна для ваших пальчиків. Здається, люди, які просто обрізали пальці на рукавицях, вже давно додумались до цього Фото causticbob Прокладки із зображенням вампірів – це дійсно кумедно Фото Crap_Locker Класика, яку багато хто терпіти не може Фото SaucyWalker63 Як можна було таке вигадати й для чого? Фото R0tXD Просто їдьте до Австралії – там багато тварин, які лякають самим своїм існуванням Фото Alenyaclassic Хтось вирішив зробити з машини красуню Фото RadicalGayLefty Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO Кому спаде на думку носити такі сережки? Фото TheSeaRose А тут – моторошний зубатий гребінець для волосся Фото ThemDems Штани для того, щоб ви могли влаштувати пікнік будь-де Фото anet2111