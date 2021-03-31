Кондитер створює десерти, які зовсім не схожі на їжу: 20 кулінарних шедеврів
Кондитерське мистецтво набуває нових, все більш чудернацьких форм. Американська кондитерка так надихається природою, що створює десерти схожі на каміння, рослини чи навіть скам'янілості. З першого погляду і не відрізниш!
Джерело:Bored panda
Дівчина під ніком Wondersmith виросла в Айдахо, де проводила багато часу далеко від цивілізації. Там вона настільки полюбила природу, що й у дорослому віці пов'язала своє життя з усім натуральним: різьба по дереву, гончарство та, звісно, кулінарія. Зараз на її сторінці в інстаграмі можна побачити найрізноманітніші торти, пироги та інші десерти, які виявляються зовсім не тим, чим здаються на перший погляд.
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Пропонуємо насолодитись кулінарними десертами й вгадати, з чого насправді зроблені усі ці квіти, красиві пакунки, кристали та інші предмети.
Витончені яйця у кошику
А насправді всередині шкаралупи – чорничний пиріг.
Яскраві мінерали
Це цукерки з натуральними травами, спеціями та фруктами.
Справжня гаряча лава
Але це звичайні булочки з червоним перцем і сирною начинкою.
Які апетитні камінчики
Насправді вони дуже м'які й з кунжутним смаком.
Так і хочеться присісти на такий пеньок з мохом
Всередині там смачний лимонний торт.
Весняні цибулини у землі
Це незвичайне поєднання смажених каштанів, часнику і листкового тіста, а в якості землі – житній хліб.
Чудовий святковий букет з тюльпанів
Їстівні пелюстки фаршировані салатом з морепродуктів, а стеблі – це смажена спаржа. Тут можна їсти навіть цей блискучий бант!
На перший погляд – звичайні мандарини
Яскрава шкірка зроблена з марципана, а всередині – чизкейк з мармеладною начинкою.
Незвичайні прикраси з природних матеріалів
Ви б ніколи не здогадались, що це – горіхові тістечка з шоколадно-кокосовою начинкою.
Справжня зимова гілочка, що покрилась льодом
Проте це лише прозорі кристали цукру, які легко розтануть у вашій чашці чаю.
Схоже, це щось, що можна виростити на городі?
На жаль, цей десерт не росте в землі, адже це ароматні сирні кульки з ялиною.
Схоже на магічний кристал
А ні – це желе з зеленого чаю та імбиру.
Хіба це не морська губка?
Хто б подумав, що це смачні солоні тістечка з вершково-сирними фіалками.
Ого, які моторошні кістки!
Не лякайтесь, адже це – звичайні кренделі з карамеллю та білим шоколадом.
Вишукані амоніти – скам'янілості молюсків
Візерунок зроблений з млинців, а основа – це цибулеве варення, шинка та чорний хліб.
Ніби магічна старовинна книга
Всередині – бузиновий чизкейк з пісочним тістом.
Але ж це зовсім не їстівні отруйні гриби!
Ці мухомори цілком можна їсти, адже вони з пряного печива та солодкої глазурі.
Дуже деталізований синій краб
Ви б здогадались, що це просто булочка, пофарбована синьою кондитерською пудрою?
Старовинні піратські монети
Насправді вони зроблені з шоколаду.
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Дуже містичний торт
На шарі з горобини – пташині черепи зроблені з марципана.
Усі фото: Bored panda
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