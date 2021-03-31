Кондитерське мистецтво набуває нових, все більш чудернацьких форм. Американська кондитерка так надихається природою, що створює десерти схожі на каміння, рослини чи навіть скам'янілості. З першого погляду і не відрізниш!

Дівчина під ніком Wondersmith виросла в Айдахо, де проводила багато часу далеко від цивілізації. Там вона настільки полюбила природу, що й у дорослому віці пов'язала своє життя з усім натуральним: різьба по дереву, гончарство та, звісно, кулінарія. Зараз на її сторінці в інстаграмі можна побачити найрізноманітніші торти, пироги та інші десерти, які виявляються зовсім не тим, чим здаються на перший погляд.

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Пропонуємо насолодитись кулінарними десертами й вгадати, з чого насправді зроблені усі ці квіти, красиві пакунки, кристали та інші предмети.

Витончені яйця у кошику

А насправді всередині шкаралупи – чорничний пиріг.

Яскраві мінерали

Це цукерки з натуральними травами, спеціями та фруктами.

Справжня гаряча лава

Але це звичайні булочки з червоним перцем і сирною начинкою.

Які апетитні камінчики

Насправді вони дуже м'які й з кунжутним смаком.

Так і хочеться присісти на такий пеньок з мохом

Всередині там смачний лимонний торт.

Весняні цибулини у землі

Це незвичайне поєднання смажених каштанів, часнику і листкового тіста, а в якості землі – житній хліб.

Чудовий святковий букет з тюльпанів

Їстівні пелюстки фаршировані салатом з морепродуктів, а стеблі – це смажена спаржа. Тут можна їсти навіть цей блискучий бант!

На перший погляд – звичайні мандарини

Яскрава шкірка зроблена з марципана, а всередині – чизкейк з мармеладною начинкою.

Незвичайні прикраси з природних матеріалів

Ви б ніколи не здогадались, що це – горіхові тістечка з шоколадно-кокосовою начинкою.

Справжня зимова гілочка, що покрилась льодом

Проте це лише прозорі кристали цукру, які легко розтануть у вашій чашці чаю.

Схоже, це щось, що можна виростити на городі?

На жаль, цей десерт не росте в землі, адже це ароматні сирні кульки з ялиною.

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Схоже на магічний кристал

А ні – це желе з зеленого чаю та імбиру.

Хіба це не морська губка?

Хто б подумав, що це смачні солоні тістечка з вершково-сирними фіалками.

Ого, які моторошні кістки!

Не лякайтесь, адже це – звичайні кренделі з карамеллю та білим шоколадом.

Вишукані амоніти – скам'янілості молюсків

Візерунок зроблений з млинців, а основа – це цибулеве варення, шинка та чорний хліб.

Ніби магічна старовинна книга

Всередині – бузиновий чизкейк з пісочним тістом.

Але ж це зовсім не їстівні отруйні гриби!

Ці мухомори цілком можна їсти, адже вони з пряного печива та солодкої глазурі.

Дуже деталізований синій краб

Ви б здогадались, що це просто булочка, пофарбована синьою кондитерською пудрою?

Старовинні піратські монети

Насправді вони зроблені з шоколаду.

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Дуже містичний торт

На шарі з горобини – пташині черепи зроблені з марципана.

Усі фото: Bored panda