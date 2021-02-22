Ідеальний лимонний кекс з кукурудзяним борошном: рецепт від блогерки Тані Пренткович
Таня Пренткович, блогерка-мільйонниця та успішна підприємиця, розпочинала свій блог саме з рецептів. Одним із таких перевірених рецептів вона поділилась в інстаграмі. Цей яскравий десерт дуже легко приготувати, спробуйте!
Джерело:інстаграм Тані Пренткович
Такий апетитний лимонний кекс Пренткович регулярно готувала ще у далекому 2015 році, проте рецепт і досі не втратив актуальності. Тому вона вирішила нагадати своїм читачам, як приготувати цей смачний десерт.
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Що вам знадобиться
- борошно кукурудзяне : 225 грам
- яйце: 3 штуки
- густий йогурт: 200 грам
- тростинний цукор 2 столові ложки
- лимонний сік: 1 лимон
- цукати і курага: жменька
- розпушувач: 1 чайна ложка
- сода: 1 чайну ложку погасити в кип'ятку
Спосіб приготування
Всього кілька простих дій – і ваш кекс готовий: "Змішати усі інгредієнти, вилити у форму і випікати в розігрітій до 180°С духовці впродовж 30-35 хвилин", – розповіла відома блогерка.
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