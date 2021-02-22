Таня Пренткович, блогер-миллионник и успешный предприниматель, начинала свой блог именно с рецептов. Одним из таких проверенных рецептов она поделилась в инстаграме. Этот яркий десерт очень легко приготовить, попробуйте

Такой аппетитный лимонный кекс Пренткович регулярно готовила еще в далеком 2015 году, однако рецепт до сих пор не потерял актуальности. Поэтому она решила напомнить своим читателям, как приготовить этот вкусный десерт.

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Что вам понадобится

мука кукурузная: 225 грамм яйцо: 3 штуки густой йогурт: 200 грамм тростниковый сахар: 2 столовые ложки лимонный сок: 1 лимон цукаты и курага: горстка разрыхлитель: 1 чайная ложка сода: 1 чайную ложку погасить в кипятке

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Способ приготовления

Всего несколько простых действий – и ваш кекс готов: "Смешать все ингредиенты, вылить в форму и выпекать в разогретой до 180 ° С духовке в течение 30-35 минут", – рассказал известный блогер.