Американская супермодель Синди Кроуфорд ярая поклонница здорового образа жизни. Она совсем не выглядит на 54 лет: все из-за регулярной физической активности и правильного питания. Свое утро она начинает с любимого напитка, который заряжает энергией.

Простым рецептом полезного смузи Синди Кроуфорд поделилась на своей странице в инстаграме. Такой витаминный напиток – настоящая витаминная бомба, для приготовления которой у вас уйдет всего несколько минут. Читайте также: Так худеть нельзя: нутрициолог рассказала о типичных ошибках при похудении​ Что вам понадобится 1 стакан миндального молока ⠀

1/3 замороженный банан ⠀

1 стакан свежего шпината (сейчас можно заменить на замороженный) ⠀

10 листиков свежей мяты (по желанию)

1 чайная ложка протеина

2 чайные ложки любой пищевой добавки, которую вы используете. Звезда советует WelleCo Super Elixir Greens (комплекс против старения)

Горсть какао-порошка Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами. Звезда обожает завтракать таким смузи/ Фото @cindycrawford Способ приготовления Готовьте этот напиток как любое обычное смузи: перебейте все ингредиенты в блендере до однородной смеси и перелейте в стакан. Для украшения используйте горсть какао.