Кондитер создает десерты, которые совсем не похожи на еду: 20 кулинарных шедевров
Кондитерское искусство приобретает новые, причудливые форм. Американский кондитер так вдохновляется природой, что создает десерты похожи на камни, растения или даже окаменелости. С первого взгляда и не отличишь!
Источник:Bored panda
Девушка под ником Wondersmith выросла в Айдахо, где проводила много времени вдали от цивилизации. Там она настолько полюбила природу, что и во взрослом возрасте связала свою жизнь со всем натуральным: резьба по дереву, гончарство и, конечно, кулинария. Сейчас на ее странице в инстаграме можно увидеть самые разнообразные торты, пироги и другие десерты, которые оказываются совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд.
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Предлагаем насладиться кулинарными десертами и угадать, из чего на самом деле сделаны все эти цветы, красивые упаковки, кристаллы и другие предметы.
Изящные яйца в корзине
А на самом деле внутри скорлупы – черничный пирог.
Яркие минералы
Это конфеты с натуральными травами, специями и фруктами.
Настоящая горячая лава
Но это обычные булочки с красным перцем и сырной начинкой.
Какие аппетитные камешки
На самом деле они очень мягкие и с кунжутным вкусом.
Так и хочется присесть на такой пень со мхом
Внутри там вкусный лимонный торт
Весенние луковицы в земле
Это необычное сочетание жареных каштанов, чеснока и слоеного теста, а в качестве земли – ржаной хлеб.
Замечательный праздничный букет из тюльпанов
Съедобные лепестки фаршированные салатом из морепродуктов, а стебли – это жареная спаржа. Здесь можно есть даже этот блестящий бант!
На первый взгляд – обычные мандарины
Яркая кожура сделана из марципана, а внутри – чизкейк с мармеладной начинкой.
Необычные украшения из природных материалов
Вы никогда не догадались, что это – ореховые пирожные с шоколадно-кокосовой начинкой.
Настоящая зимняя веточка, которая покрылась льдом
Однако это лишь прозрачные кристаллы сахара, которые легко растают в вашей чашке чая.
Похоже, это то, что можно вырастить на огороде?
К сожалению, этот десерт не растет в земле, ведь это ароматные сырные шарики с елью.
Похоже магический кристалл
А нет – это желе из зеленого чая и имбиря.
Разве это не морская губка?
Кто бы подумал, что это вкусные соленые пирожные со сливочно-сырными фиалками.
Ого, какие жуткие кости!
Не пугайтесь, ведь это – обычные кренделя с карамелью и белым шоколадом.
Изысканные аммониты – окаменелости моллюсков
Узор сделан из блинов, а основа – это луковое варенье, ветчина и черный хлеб.
Будто магическая старинная книга
Внутри – бузиновый чизкейк с песочным тестом.
Но это же вовсе не съедобные ядовитые грибы!
Эти мухоморы вполне можно есть, ведь они из пряного печенья и сладкой глазури.
Очень детализированный синий краб
Вы догадались, что это просто булочка, окрашенная синей кондитерской пудрой?
Старинные пиратские монеты
На самом деле они сделаны из шоколада.
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Очень мистический торт
На слое из рябины – птичьи черепа, сделанные из марципана.
Все фото: Bored panda
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