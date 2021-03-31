Кондитерское искусство приобретает новые, причудливые форм. Американский кондитер так вдохновляется природой, что создает десерты похожи на камни, растения или даже окаменелости. С первого взгляда и не отличишь!

Девушка под ником Wondersmith выросла в Айдахо, где проводила много времени вдали от цивилизации. Там она настолько полюбила природу, что и во взрослом возрасте связала свою жизнь со всем натуральным: резьба по дереву, гончарство и, конечно, кулинария. Сейчас на ее странице в инстаграме можно увидеть самые разнообразные торты, пироги и другие десерты, которые оказываются совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд.

Интересно: 13 часов на макияж: визажистка создает удивительные оптические иллюзии – фото

Предлагаем насладиться кулинарными десертами и угадать, из чего на самом деле сделаны все эти цветы, красивые упаковки, кристаллы и другие предметы.

Изящные яйца в корзине

А на самом деле внутри скорлупы – черничный пирог.

Яркие минералы

Это конфеты с натуральными травами, специями и фруктами.

Настоящая горячая лава

Но это обычные булочки с красным перцем и сырной начинкой.

Какие аппетитные камешки

На самом деле они очень мягкие и с кунжутным вкусом.

Так и хочется присесть на такой пень со мхом

Внутри там вкусный лимонный торт

Весенние луковицы в земле

Это необычное сочетание жареных каштанов, чеснока и слоеного теста, а в качестве земли – ржаной хлеб.

Замечательный праздничный букет из тюльпанов

Съедобные лепестки фаршированные салатом из морепродуктов, а стебли – это жареная спаржа. Здесь можно есть даже этот блестящий бант!

На первый взгляд – обычные мандарины

Яркая кожура сделана из марципана, а внутри – чизкейк с мармеладной начинкой.

Необычные украшения из природных материалов

Вы никогда не догадались, что это – ореховые пирожные с шоколадно-кокосовой начинкой.

Настоящая зимняя веточка, которая покрылась льдом

Однако это лишь прозрачные кристаллы сахара, которые легко растают в вашей чашке чая.

Похоже, это то, что можно вырастить на огороде?

К сожалению, этот десерт не растет в земле, ведь это ароматные сырные шарики с елью.

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами

Похоже магический кристалл

А нет – это желе из зеленого чая и имбиря.

Разве это не морская губка?

Кто бы подумал, что это вкусные соленые пирожные со сливочно-сырными фиалками.

Ого, какие жуткие кости!

Не пугайтесь, ведь это – обычные кренделя с карамелью и белым шоколадом.

Изысканные аммониты – окаменелости моллюсков

Узор сделан из блинов, а основа – это луковое варенье, ветчина и черный хлеб.

Будто магическая старинная книга

Внутри – бузиновый чизкейк с песочным тестом.

Но это же вовсе не съедобные ядовитые грибы!

Эти мухоморы вполне можно есть, ведь они из пряного печенья и сладкой глазури.

Очень детализированный синий краб

Вы догадались, что это просто булочка, окрашенная синей кондитерской пудрой?

Старинные пиратские монеты

На самом деле они сделаны из шоколада.

К теме: Идеальный лимонный кекс с кукурузной мукой: рецепт от блогера Тани Пренткович

Очень мистический торт

На слое из рябины – птичьи черепа, сделанные из марципана.

Все фото: Bored panda