Британська візажитска стала відома завдяки оптичним ілюзіям, які вона малює на своєму обличчі. На створення таких макіяж йде немало сил та часу, проте результат того вартий – часом за макіяжем навіть важко роздивитись частини обличчя!

22-річна Романі-Джейд Туллок – візажистка-самоучка з Ноттінгема. Вона 2 роки вивчала образотворче мистецтво у коледжі, проте покинула його, щоб досягнути успіху у сфері краси. І їй це вдалось – на її сторінку в інстаграмі підписані вже майже пів мільйона користувачів. Усі вони захоплені її тривимірними малюнками, які ламають мозок.

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Дівчина швидко зрозуміла, що вона закохана у цю справу, проте звичайні макіяжі видавались їй занадто нудними. Тому вона вирішила експериментувати:

Я побачила свою нішу у цій сфері. Тоді всі робили ваші звичайні макіяжі для очей, і було кілька художників, які робили косплей та черепи на Хелловін. Але ніхто не використовував макіяж для створення ілюзій, тому я хотіла спробувати щось нове, що було б незвично і змусило людей вдивлятись у фото,

– розповідає візажистка

Тепер вона створює цілі тривимірні картини. Сюжет може бути будь-яким: лице, залите водою чи збите міксером, казкові зимові пейзажі чи лялькове обличчя, цікава рекурсія, різноманітна їжа, напої чи навіть обличчя відомих персонажів попкультури. Її фантазія не знає меж!

Я хотіла показати людям, що за допомогою макіяжу можна зробити набагато більше. Це не обов'язково має бути просто красиве обличчя,

– зізнається дівчина

У середньому їй потрібно 5 годин, щоб повністю зробити оригінальний макіяж. Проте деякі проєкти забирають набагато більше часу. До прикладу, найбільше вона витратила на сцену з відомого фільму "Месники" – аж 13 годин безперервної роботи! За цей час легко й зголодніти, тому візажистка завжди наносить макіяж на губи останнім.

Вона також дала кілька порад тим, хто також хотів би займатись таким творчим макіяжем: